DILEMMA выпустила украиноязычный летний хит Оновлена

22 мая 2020 19:20 Юлия Крутиева
DILEMMA выпустила украиноязычный летний хит Оновлена
Группа DILEMMA
пресс-служба

Релиз новой песни DILEMMA Оновлена состоялся в пятницу, 22 мая.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІ
Трек группы DILEMMA можно скачать на всех стриминговых площадках, а также послушать на YouTube.

Композиция «Оновлена» не только о перезагрузке, но и о новой стадии чувств. После карантинных домашних будней многое переосмыслилось, а у пар особенно. Самые стойкие выстояли, а самые влюбленные еще лучше узнали своих половинок,
– делятся участники коллектива.

Солистка группы Nika Manika / пресс-служба
В Сети слушатели уже прозвали трек «Оновлена» настоящим летним суперхитом. Кстати, сюжет композиции построен на личной love-story солистки группы Nika Manika:

Эта песня для меня особенная! Потому что в ней история моей жизни. Все те эмоции, которые я лично пережила. У любви бывает второе дыхание – проверено!

Солистка группы Nika Manika / пресс-служба
Читайте такжеОлег Винник попал в лабиринт безумной любви в поисках своей единственной
«Оновлена» – долгожданный релиз для поклонников. Эта песня должна была выйти еще до карантина, но в этот период музыканты решили поддержать всех, кто остался дома, тематическим треком «Скукота».

Даже при отсутствии концертов и выступлений ни один наш артист лейбла Kontamarka не брал творческую паузу. DILEMMA продолжает выпускать музыкальный контент, снимает дома клипы. Благодаря ослабленным карантинным мерам ребята снова вернулась в студию, так что и для пляжных вечеринок обязательно будет танцевальная новинка,
– говорит продюсер Александр Порядченко.

Напомним,

Облако тегов

музыка украинская музыка премьера премьера песни Dilemma новинки музыки

Материалы по теме

Интер покажет премьеру оскароносных Паразитов
Анонсы на ТВ

Интер покажет премьеру оскароносных Паразитов
Від пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІ
Меломан

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІ
Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)
Сериалы

Время уходить, время возвращаться: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.05.2020)
Макс Барских представил собирательный портрет девушки в новом клипе По секрету
Меломан

Макс Барских представил собирательный портрет девушки в новом клипе По секрету

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK