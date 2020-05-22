DILEMMA выпустила украиноязычный летний хит Оновлена
22 мая 2020 19:20
Группа DILEMMA
пресс-служба
Релиз новой песни DILEMMA Оновлена состоялся в пятницу, 22 мая.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІТрек группы DILEMMA можно скачать на всех стриминговых площадках, а также послушать на YouTube.
Композиция «Оновлена» не только о перезагрузке, но и о новой стадии чувств. После карантинных домашних будней многое переосмыслилось, а у пар особенно. Самые стойкие выстояли, а самые влюбленные еще лучше узнали своих половинок,– делятся участники коллектива.
Солистка группы Nika Manika / пресс-служба
Эта песня для меня особенная! Потому что в ней история моей жизни. Все те эмоции, которые я лично пережила. У любви бывает второе дыхание – проверено!
Солистка группы Nika Manika / пресс-служба
Даже при отсутствии концертов и выступлений ни один наш артист лейбла Kontamarka не брал творческую паузу. DILEMMA продолжает выпускать музыкальный контент, снимает дома клипы. Благодаря ослабленным карантинным мерам ребята снова вернулась в студию, так что и для пляжных вечеринок обязательно будет танцевальная новинка,– говорит продюсер Александр Порядченко.
Напомним,