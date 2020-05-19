Від пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІ
Bang! Новый канал выпустил альтернативную видеоработу на хит Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ», которая стала саундтреком к «Від пацанки до панянки» (4 сезон).
Новый канал решил создать альтернативную версию клипа на хит Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ». Ее съемки прошли на тринадцатой неделе «Від пацанки до панянки». На реализацию задумки у команды был всего один день, ведь запись ролика проходила параллельно со работой над реалити.
Мы изначально знали, что снимем клип на саундтрек, и что его сюжет будет вращаться вокруг наших девочек, – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Вопрос был в том, где снимать: на улице или в помещении. В итоге остановились на павильоне, ведь тогда уже хорошо похолодало. Время было ограничено, так как клип снимали в рамках проекта. На подготовку и непосредственно съемку – только один день.
Подготовка к съемкам длилась недолго: декорацию строили ночь и день, – вспоминает Ксения Бабенко. – Сложность заключалась в том, что в один день было запланировано очень много съемок, параллельно с клипом мы снимали сюжет реалити. Между девочками были сильные конфликты, и это повлияло на длительность процесса. «Пацанки» психовали и дрались, а мы долго разбирались с их ссорами. Тем не менее, у нас получилось все сделать вовремя.
В сюжет мы вкладывали мысль о том, что какое бы прошлое у тебя ни было, им не стоит жить, – комментирует Ксения Бабенко, руководитель проекта. – Это был твой маленький мир, клетка, в которой ты был заточен, но ты уже взрослый человек. Только тебе выбирать, как жить в будущем – сидеть и плакать в этом маленьком мирке или разрушить его и построить все с нуля. Вот в этом смысл. Мы не раз говорили «пацанкам», что прошлое нужно помнить, но не жить в нем. И этот клип – наглядная иллюстрация. Участницы разрушили все свое старое и переродились. Фениксы являются красной линией всего сезона. Они возрождаются из пепла. Мы бы сожгли эти мирки, если можно было, но пока только разрушили.
На съемки клипа к саундтреку «Від пацанки до панянки» (Новый канал) ушло около шести часов. На площадке было задействовано полсотни человек, в том числе и психолог Наталья Борисова. Она помогала «пацанкам» справляться с паникой, когда те погружались в болезненные воспоминания.
Основными декорациями на съемках клипа «#НЕБЕЙБІ» были «психологические комнаты». Они возвращали девочек в моменты жизни, которые те хотели бы навсегда стереть из памяти, – рассказывает руководитель проекта. – Не все участницы были морально готовы к такому испытанию, поэтому помощь психолога Натальи Борисовой была как нельзя кстати.
Напомним,