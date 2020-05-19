Від пацанки до панянки-4: участницы реалити выпустили клип на песню Jerry Heil #НЕБЕЙБІ

Bang! Новый канал выпустил альтернативную видеоработу на хит Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ», которая стала саундтреком к «Від пацанки до панянки» (4 сезон).

О том, что Jerry Heil написала саундтрек к четвертому сезону реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) стало известно еще за неделю до премьеры проекта. На создание трека украинской певице понадобилось совсем немного времени. Вдохновившись историями пацанок, она написала пронзительный текст, который затронул за живое не только наших героинь, но и зрителей.

Новый канал решил создать альтернативную версию клипа на хит Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ». Ее съемки прошли на тринадцатой неделе «Від пацанки до панянки». На реализацию задумки у команды был всего один день, ведь запись ролика проходила параллельно со работой над реалити.

Мы изначально знали, что снимем клип на саундтрек, и что его сюжет будет вращаться вокруг наших девочек, – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Вопрос был в том, где снимать: на улице или в помещении. В итоге остановились на павильоне, ведь тогда уже хорошо похолодало. Время было ограничено, так как клип снимали в рамках проекта. На подготовку и непосредственно съемку – только один день.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

В клипе решили передать историю каждой девочки. Во время обсуждений возникла идея создать мини-мирки участниц. Ситуации, в которых они жили, и которые ярче всего их характеризуют. Проблемы и их решения.

Подготовка к съемкам длилась недолго: декорацию строили ночь и день, – вспоминает Ксения Бабенко. – Сложность заключалась в том, что в один день было запланировано очень много съемок, параллельно с клипом мы снимали сюжет реалити. Между девочками были сильные конфликты, и это повлияло на длительность процесса. «Пацанки» психовали и дрались, а мы долго разбирались с их ссорами. Тем не менее, у нас получилось все сделать вовремя.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

В клипе на песню Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ» «пацанки» сыграли самих себя. Под каждую из участниц были созданы отдельные комнаты-декорации. Они отражали боль, с которой девушки столкнулись в прошлом, и которая не дает им жить на полную. Так, Юлю #Бандитку Чигринец отправили в комнату с цепями, Женю #Батюшку Мазур – в «наркопритон», Вике #Боксерше Алехиной напомнили, как она причиняла себе физическую боль, а Кате #Сереге Большаковой – жизнь в интернате.

В сюжет мы вкладывали мысль о том, что какое бы прошлое у тебя ни было, им не стоит жить, – комментирует Ксения Бабенко, руководитель проекта. – Это был твой маленький мир, клетка, в которой ты был заточен, но ты уже взрослый человек. Только тебе выбирать, как жить в будущем – сидеть и плакать в этом маленьком мирке или разрушить его и построить все с нуля. Вот в этом смысл. Мы не раз говорили «пацанкам», что прошлое нужно помнить, но не жить в нем. И этот клип – наглядная иллюстрация. Участницы разрушили все свое старое и переродились. Фениксы являются красной линией всего сезона. Они возрождаются из пепла. Мы бы сожгли эти мирки, если можно было, но пока только разрушили.

На съемки клипа к саундтреку «Від пацанки до панянки» (Новый канал) ушло около шести часов. На площадке было задействовано полсотни человек, в том числе и психолог Наталья Борисова. Она помогала «пацанкам» справляться с паникой, когда те погружались в болезненные воспоминания.

Основными декорациями на съемках клипа «#НЕБЕЙБІ» были «психологические комнаты». Они возвращали девочек в моменты жизни, которые те хотели бы навсегда стереть из памяти, – рассказывает руководитель проекта. – Не все участницы были морально готовы к такому испытанию, поэтому помощь психолога Натальи Борисовой была как нельзя кстати.

Напомним,