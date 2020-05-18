Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020
Педагоги Школы леди отправили одну девушку домой, а четырех – в Азию.
Благодарна всем на проекте – и педагогам, и участницам, и съемочной группе. Это был полезный опыт, который изменил меня, – сквозь слезы улыбалась Катюша. – Я много работала над собой в Школе леди. Дальше меня ждет лучшая жизнь: будет только круче и интереснее. Обидно вылететь за несколько шагов до финала, но ничего не поделаешь. Значит, так было надо.
На Шри-Ланке проходила борьба за участие в финале, каждая девушка показала, на что способна, – говорит дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий. – Вчетвером «пацанки» прошли не одно приключение. Я верил, что они справятся с самостоятельным путешествием. Однако к нашей следующей встрече их должно остаться трое.
Кто это будет, а кому достанется золотая брошка Феникса и сто тысяч гривен выигрыша – смотрите в финале реалити «Від пацанки до панянки» в следующий понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,