Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020

18 мая 2020 21:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020
пресс-служба Нового канала

Педагоги Школы леди отправили одну девушку домой, а четырех – в Азию.

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В начале 14-й недели участницы реалити «Від пацанки до панянки-4» (Новый канал) не знали, каким составом попадут в полуфинал. Это выяснилось только в аэропорту. Вместо билета на Шри-Ланку Катюша Большакова получила билет домой. 

Благодарна всем на проекте – и педагогам, и участницам, и съемочной группе. Это был полезный опыт, который изменил меня, – сквозь слезы улыбалась Катюша. – Я много работала над собой в Школе леди. Дальше меня ждет лучшая жизнь: будет только круче и интереснее. Обидно вылететь за несколько шагов до финала, но ничего не поделаешь. Значит, так было надо.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020 / пресс-служба Нового канала
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Покорять Азию улетели: Настя #Мивина Иваненко, Вика #Боксерша Алехина, Женя #Батюшка Мазур, Юля #Бандитка Чигринец. 

На Шри-Ланке проходила борьба за участие в финале, каждая девушка показала, на что способна, – говорит дворецкий Школы леди Алексей Свинторжицкий. – Вчетвером «пацанки» прошли не одно приключение. Я верил, что они справятся с самостоятельным путешествием. Однако к нашей следующей встрече их должно остаться трое.

Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 14 выпуске от 18.05.2020
Новый канал оставил интригу относительно состава финалисток. Одна из девушек покинет проект на финальной неделе за шаг до выпускного бала в Школе леди. 

Кто это будет, а кому достанется золотая брошка Феникса и сто тысяч гривен выигрыша – смотрите в финале реалити «Від пацанки до панянки» в следующий понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA. 

Напомним, 

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