Никита Добрынин рассказал о намерении застраховать свою любимую Дашу Квиткову
Главный герой 9 сезона проекта Холостяк переживает за свою любимую. Даже намеревается ее застраховать!
Никита собирался меня застраховать, потому что рассказывал мне, что меня нельзя оставить просто на 5 секунд.
Джей Ло застраховала свою попу, а я застрахую тебя - твою попу, твои руки… Потому что тебя нельзя оставить на три минуточки. Я вам расскажу историю. Просто мы сидим на диване, Даша уходит в ванную, проходит буквально полминуты и я слышу из ванной: "Ай, ой, помогите". Я иду к ней: "Даша, что случилось?" "Я ударилась пальцем!". Потом Даша пошла что-то делать на кухню, проходит две минуты: “Блииииин!". Я спрашиваю, что случилось. "Я ударила локоть". И поэтому я пообещал, что застрахую тебя.
Отметим, что совсем скоро Никита и Даша официально станут мужем и женой, а вот свадьбу из-за карантина пара перенесла на осень.
Напомним,