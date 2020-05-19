Никита Добрынин рассказал о намерении застраховать свою любимую Дашу Квиткову

Главный герой 9 сезона проекта Холостяк переживает за свою любимую. Даже намеревается ее застраховать!

Причиной такого решения Никиты Добрынина стало то, что Дарию просто нельзя оставить ни на секунду. Об этом заявила сама Квиткова:

Никита собирался меня застраховать, потому что рассказывал мне, что меня нельзя оставить просто на 5 секунд.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin

Свое решения поспешил объяснить и сам Никита Добрынин. В одном из видео в Сети телеведущий рассказал несколько ситуаций, произошедших с его девушкой, после которых у него пришла мысль застраховать ее.

Джей Ло застраховала свою попу, а я застрахую тебя - твою попу, твои руки… Потому что тебя нельзя оставить на три минуточки. Я вам расскажу историю. Просто мы сидим на диване, Даша уходит в ванную, проходит буквально полминуты и я слышу из ванной: "Ай, ой, помогите". Я иду к ней: "Даша, что случилось?" "Я ударилась пальцем!". Потом Даша пошла что-то делать на кухню, проходит две минуты: “Блииииин!". Я спрашиваю, что случилось. "Я ударила локоть". И поэтому я пообещал, что застрахую тебя.

Отметим, что совсем скоро Никита и Даша официально станут мужем и женой, а вот свадьбу из-за карантина пара перенесла на осень.

Напомним,