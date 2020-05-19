Никита Добрынин рассказал о намерении застраховать свою любимую Дашу Квиткову

19 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Никита Добрынин рассказал о намерении застраховать свою любимую Дашу Квиткову
Никита Добрынин и Даша Квиткова
instagram.com/nikitadobrynin

Главный герой 9 сезона проекта Холостяк переживает за свою любимую. Даже намеревается ее застраховать!

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Причиной такого решения Никиты Добрынина стало то, что Дарию просто нельзя оставить ни на секунду. Об этом заявила сама Квиткова:

Никита собирался меня застраховать, потому что рассказывал мне, что меня нельзя оставить просто на 5 секунд.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / instagram.com/nikitadobrynin
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Свое решения поспешил объяснить и сам Никита Добрынин. В одном из видео в Сети телеведущий рассказал несколько ситуаций, произошедших с его девушкой, после которых у него пришла мысль застраховать ее.

Джей Ло застраховала свою попу, а я застрахую тебя - твою попу, твои руки… Потому что тебя нельзя оставить на три минуточки. Я вам расскажу историю. Просто мы сидим на диване, Даша уходит в ванную, проходит буквально полминуты и я слышу из ванной: "Ай, ой, помогите". Я иду к ней: "Даша, что случилось?" "Я ударилась пальцем!". Потом Даша пошла что-то делать на кухню, проходит две минуты: “Блииииин!". Я спрашиваю, что случилось. "Я ударила локоть". И поэтому я пообещал, что застрахую тебя.

Отметим, что совсем скоро Никита и Даша официально станут мужем и женой, а вот свадьбу из-за карантина пара перенесла на осень.

Напомним,

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