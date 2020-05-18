Главный герой Джокера впервые станет отцом: Руни Мара уже на 6 месяце беременности

Западные СМИ сегодня облетела новость, что пополнение ожидается в семье главного героя фильма «Джокер».

Инсайдеры сообщили изданию Page Six, что 35-летняя Руни Мара и 45-летний Хоакин Феникс готовятся впервые стать родителями. Предположительно, сейчас актриса находится на шестом месяце беременности.

Звезды проводят карантин в своем доме в Лос-Анджелесе. Именно там на днях папарацци и заметили Руни. Женщина была одета в объемную одежду, которая скрывала округлившийся животик.

Актриса Руни Мара / Fotobank / GettyImages

Распространившуюся информацию представители знаменитостей пока никак не комментируют. Возможно, о рождении ребенка также станет известно лишь от близкого окружения Руни и Хоакина, поскольку пара является одной из самых закрытых в Голливуде. Мара и Феникс максимально скрывают свою личную жизнь от публики.

К слову, Руни Мара и Хоакин Феникс начали встречаться в 2016 году, а в 2019 – обручились. О помолвке влюбленных стало известно благодаря снимкам, на которых актриса была запечатлена с кольцом.

Напомним,