Задержан полицией: Хоакин Феникс вляпался в неприятности из-за уличного протеста

Актер, претендующий на «Оскар» за роль в фильме «Джокер», участвовал в климатическом протесте в Вашингтоне.

Акция Fire Drill Fridays, организованная американской актрисой Джейн Фонда, объединила многих голливудских звезд, выступивших против климатических изменений. В частности, Хоакина Феникса , Сьюзан Сарандон, Мэгги Джилленхол и Мартина Шина.

Группа протестующих требовала экологической справедливости, защиты и восстановления биоразнообразия и внедрения устойчивого сельского хозяйства. Со своей речью выступил и Хоакин Феникс, он рассказал о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

Полиция назвала акцию незаконной. 10 января были арестованы 147 человек, в том числе и знаменитый актер. Задержанные должны будут заплатить штраф в размере 50 долларов США.

К слову, климатические протесты продолжаются по всему миру. Миллионы людей хотят повысить осведомленность планеты об изменении климата и других экологических проблемах.

Напомним,