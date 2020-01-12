Задержан полицией: Хоакин Феникс вляпался в неприятности из-за уличного протеста

12 января 2020 20:00 Катерина Даниленко
Задержан полицией: Хоакин Феникс вляпался в неприятности из-за уличного протеста
Американский актер Хоакин Феникс
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Актер, претендующий на «Оскар» за роль в фильме «Джокер», участвовал в климатическом протесте в Вашингтоне.

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Акция Fire Drill Fridays, организованная американской актрисой Джейн Фонда, объединила многих голливудских звезд, выступивших против климатических изменений. В частности, Хоакина Феникса, Сьюзан Сарандон, Мэгги Джилленхол и Мартина Шина.

Группа протестующих требовала экологической справедливости, защиты и восстановления биоразнообразия и внедрения устойчивого сельского хозяйства. Со своей речью выступил и Хоакин Феникс, он рассказал о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.

Полиция назвала акцию незаконной. 10 января были арестованы 147 человек, в том числе и знаменитый актер. Задержанные должны будут заплатить штраф в размере 50 долларов США.

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К слову, климатические протесты продолжаются по всему миру. Миллионы людей хотят повысить осведомленность планеты об изменении климата и других экологических проблемах.

Напомним,

 

 

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