MONATIK впервые показал лицо младшего сына: лучшее, что у меня получилось в жизни

12 января 2020 13:00 Катерина Даниленко
MONATIK впервые показал лицо младшего сына: лучшее, что у меня получилось в жизни
Музыкант Дима Монатик
социальная сеть Instagram

Младшему сыну Димы Монатика сегодня исполняется три года.

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В честь дня рождения сына Платона певец впервые показал фото, где не скрывает его лицо. Сейчас музыкант с семьей отдыхает на Мальдивских островах, однако снимок он решил опубликовать архивный.

В кадре молодой папа обнимает на руках совсем крошечного сына. А в подписи к снимку вспоминает его первые дни жизни и достижения.

Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт… и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да... я же так мечтал об этом,
‒ радуется знаменитость.

Певец Дима Монатик с младшим сыном Платоном / социальная сеть Instagram

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Далее музыкант поздравил сына с трехлетием, отмечая, что готов поделиться со всем миром этой радостью. Также артист добавил, что старший сын Даня уже активно спрашивает, почему на всех фото в соцсетях не видно его лица.

Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: «Пап, почему мы спиной на этих фотках?», а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днём рождения, наш младшенький. Старший брат всегда рядом, как и мы,
‒ написал счастливый отец.

Напомним,

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