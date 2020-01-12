MONATIK впервые показал лицо младшего сына: лучшее, что у меня получилось в жизни
12 января 2020 13:00
Музыкант Дима Монатик
социальная сеть Instagram
Младшему сыну Димы Монатика сегодня исполняется три года.
певец впервые показал фото, где не скрывает его лицо. Сейчас музыкант с семьей отдыхает на Мальдивских островах, однако снимок он решил опубликовать архивный.
В кадре молодой папа обнимает на руках совсем крошечного сына. А в подписи к снимку вспоминает его первые дни жизни и достижения.
Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... Теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт… и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да... я же так мечтал об этом,‒ радуется знаменитость.
Певец Дима Монатик с младшим сыном Платоном / социальная сеть Instagram
Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: «Пап, почему мы спиной на этих фотках?», а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Instagram и не задавали вопросы об этом. Так вот, вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно. С днём рождения, наш младшенький. Старший брат всегда рядом, как и мы,‒ написал счастливый отец.
Напомним,