Дэниэля Рэдклиффа приняли за бездомного: «Возьми себе кофе, друг»
11 января 2020 15:00
Британский актер Дэниэл Рэдклифф
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Всемирно известного актера в повседневной жизни трудно узнать.
Дэниэлем Рэдклиффом случился забавный конфуз на улицах Нью-Йорка. Во время эфира шоу Грэма Нортона он рассказал, как его перепутали с бездомным.
Это случилось во время прогулки по городу. Знаменитость с домашним питомцем ждал свою девушку возле входа в магазин, но в этот момент заметил, что какой-то парень протягивает ему деньги.
Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, друг». Пожалуй, мне нужно бриться чаще,‒ с юмором вспоминает актер.
Напомним,