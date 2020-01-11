Дэниэля Рэдклиффа приняли за бездомного: «Возьми себе кофе, друг»

Всемирно известного актера в повседневной жизни трудно узнать.

Со звездой «Гарри Поттера» Дэниэлем Рэдклиффом случился забавный конфуз на улицах Нью-Йорка. Во время эфира шоу Грэма Нортона он рассказал, как его перепутали с бездомным.

Это случилось во время прогулки по городу. Знаменитость с домашним питомцем ждал свою девушку возле входа в магазин, но в этот момент заметил, что какой-то парень протягивает ему деньги.

А все дело в том, что в обыденной жизни Дэниэл предпочитает носить скромную одежду без излишеств. В тот холодный день мужчина был одет в худи с капюшоном, флисовую кофту и куртку свободного кроя.

Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, друг». Пожалуй, мне нужно бриться чаще,

‒ с юмором вспоминает актер.

Напомним,