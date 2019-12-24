Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера

Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера

45-летний Хоакин Феникс вынудил режиссера фильма «Джокер» серьезно понервничать, не соглашаясь играть главную роль.

Пока «Джокер» готовится собрать все самые влиятельные награды мира кинематографа, режиссер картины Тодд Филлипс решил признаться, что фильм в том виде, в котором его и увидели зрители, мог не состояться из-за, кто бы мог подумать, Хоакина Феникса!

Я до последнего не знал, согласился ли Хоакин. Изначально история, скажу честно, его не впечатлила. Я объяснял, пытался донести до него идею, мы очень много времени проводили вместе, обсуждая мою задумку и то, как бы ее мог перенести на экран Хоакин.

Своего согласия Хоакин так и не дал, однажды он просто появился в гримерке и примерил костюм Джокера. Только после этого сомнения режиссера были окончательно развеяны.

Он ни разу не ответил «да», однажды он появился.

Вероятно, после премьеры «Джокера» у исполнителя главной роли не осталось сомнений в том, что он принял правильное решение.

Напомним,