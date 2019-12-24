Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера

24 декабря 2019 14:30 Алла Лысак
Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера
Упс! Хоакин Феникс никогда не соглашался на роль Джокера
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45-летний Хоакин Феникс вынудил режиссера фильма «Джокер» серьезно понервничать, не соглашаясь играть главную роль.

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Пока «Джокер» готовится собрать все самые влиятельные награды мира кинематографа, режиссер картины Тодд Филлипс решил признаться, что фильм в том виде, в котором его и увидели зрители, мог не состояться из-за, кто бы мог подумать, Хоакина Феникса!

Я до последнего не знал, согласился ли Хоакин. Изначально история, скажу честно, его не впечатлила. Я объяснял, пытался донести до него идею, мы очень много времени проводили вместе, обсуждая мою задумку и то, как бы ее мог перенести на экран Хоакин.
 
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Своего согласия Хоакин так и не дал, однажды он просто появился в гримерке и примерил костюм Джокера. Только после этого сомнения режиссера были окончательно развеяны.

Он ни разу не ответил «да», однажды он появился.

Вероятно, после премьеры «Джокера» у исполнителя главной роли не осталось сомнений в том, что он принял правильное решение.

Напомним,

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