Артист Вар'яти-шоу поделился подробностями свадебной церемонии во время карантина

18 мая 2020 18:00 Юлия Крутиева
Артист Вар'яти-шоу поделился подробностями свадебной церемонии во время карантина
Артист "Вар'яти-шоу" Владимир Жогло
пресс-служба Нового канала

На прошлой неделе артист «Вар`яти-шоу» (Новый канал) Владимир Жогло женился на своей девушке Ирине.

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Новоиспеченный муж Владимир Жогло поделился подробностями церемонии, планами на свадьбу и рассказал, где они с супругой познакомились. Как оказалось, пара расписалась во Львове, соблюдая все правила предосторожности.

Мы расписались в соответствии со всеми карантинными нормами, – эксклюзивно рассказал Жогло Новому каналу. – Это были и маски, и перчатки. В ЗАГС пришли в четко назначенное время, чтобы избежать большого столпотворения. В здание запускали по одной паре. Так как карантин немного ослабили, мы решили воспользоваться этой возможностью и расписались. Конечно, были только мы вдвоем, без гостей.

Жена Владимира Жогло Ирина / пресс-служба Нового канала
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По словам артиста «Вар`яти-шоу», которое показывает Новый канал, с родными молодожены свадьбу пока не отмечали, праздник устроят позже. Для пары роспись была формальной необходимостью.

Большое отмечание отложили на потом, – делится Владимир. – Потому что это все первичный этап. Чуть позже, когда будет возможность, мы заключим церковный брак. И уже тогда отпразднуем широко, скорее всего, во Львове. Штампы в паспорте – это формальный момент. Мы давно живем вместе, поэтому для нас это было необходимостью. Я к росписи отношусь, как к данности. Мы с женой считаем абсолютно нормальным и правильным иметь и государственную регистрацию, и церковный брак.

А еще Владимир наконец-то раскрыл секрет, где он впервые встретил возлюбленную.

Мы познакомились во Львове. Это была неформальная обстановка в одном из заведений города,
– признался артист.

Пожелаем молодым счастья и огромной любви! И, как говорится, горько!

Напомним,

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