Артист Вар'яти-шоу поделился подробностями свадебной церемонии во время карантина
На прошлой неделе артист «Вар`яти-шоу» (Новый канал) Владимир Жогло женился на своей девушке Ирине.
Мы расписались в соответствии со всеми карантинными нормами, – эксклюзивно рассказал Жогло Новому каналу. – Это были и маски, и перчатки. В ЗАГС пришли в четко назначенное время, чтобы избежать большого столпотворения. В здание запускали по одной паре. Так как карантин немного ослабили, мы решили воспользоваться этой возможностью и расписались. Конечно, были только мы вдвоем, без гостей.
Большое отмечание отложили на потом, – делится Владимир. – Потому что это все первичный этап. Чуть позже, когда будет возможность, мы заключим церковный брак. И уже тогда отпразднуем широко, скорее всего, во Львове. Штампы в паспорте – это формальный момент. Мы давно живем вместе, поэтому для нас это было необходимостью. Я к росписи отношусь, как к данности. Мы с женой считаем абсолютно нормальным и правильным иметь и государственную регистрацию, и церковный брак.
А еще Владимир наконец-то раскрыл секрет, где он впервые встретил возлюбленную.
Мы познакомились во Львове. Это была неформальная обстановка в одном из заведений города,– признался артист.
Пожелаем молодым счастья и огромной любви! И, как говорится, горько!
Напомним,