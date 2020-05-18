Від пацанки до панянки-4: перевоспитание девушек за границей могло закончиться тюрьмой
18 мая 2020 14:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
Чего только не придумывали педагоги Школы леди для перевоспитания девушек в четвертом сезоне реалити «Від пацанки до панянки».
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: Юлия #Бандитка Чигринец впервые за долгое время приехала к матери-обидчице«Пацанки» и автобус тащили для поднятия командного духа, и жуков ели ради исполнения мечты. Теперь Новый канал и педагоги отправили девушек учиться самостоятельности на ланкийский вокзал.
Железная дорога на Шри-Ланке – одна из самых красивых в мире, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Девушки обязательно должны были ее увидеть. Но не просто так – они проходили там испытание.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Девушки продавали в электричке лепешки, – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Разошлись в разные концы состава. Торговля шла без проблем, но тут их остановили полицейские. Хотели забрать на сутки в тюрьму.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Нас сдали местные. Дело в том, что торгаши, которые продают еду в электричке, делятся прибылью с полицией, – рассказывает одна из участниц реалити. – А что мы им могли отстегнуть? Только пуговицу с кофты.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,