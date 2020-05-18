Від пацанки до панянки-4: перевоспитание девушек за границей могло закончиться тюрьмой

18 мая 2020 14:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: перевоспитание девушек за границей могло закончиться тюрьмой
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Чего только не придумывали педагоги Школы леди для перевоспитания девушек в четвертом сезоне реалити «Від пацанки до панянки».

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«Пацанки» и автобус тащили для поднятия командного духа, и жуков ели ради исполнения мечты. Теперь Новый канал и педагоги отправили девушек учиться самостоятельности на ланкийский вокзал.

Железная дорога на Шри-Ланке – одна из самых красивых в мире, – говорит первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова. – Девушки обязательно должны были ее увидеть. Но не просто так – они проходили там испытание.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Никто не ожидал, что перевоспитание может закончиться тюрьмой.

Девушки продавали в электричке лепешки, – вспоминает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Разошлись в разные концы состава. Торговля шла без проблем, но тут их остановили полицейские. Хотели забрать на сутки в тюрьму.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Пришлось отмазываться от копов, чтобы боевых, но очень хрупких «пацанок» не арестовали.

Нас сдали местные. Дело в том, что торгаши, которые продают еду в электричке, делятся прибылью с полицией, – рассказывает одна из участниц реалити. – А что мы им могли отстегнуть? Только пуговицу с кофты.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020) / пресс-служба Нового канала
Какие еще приключения ждут учениц Школы леди за границей, и кто отправился на Шри-Ланку – смотрите сегодня, 18 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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