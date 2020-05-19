Светлана Тарабарова беременна во второй раз – фото

19 мая 2020 11:43 Александр Кива
Светлана Тарабарова беременна во второй раз – фото
Светлана Тарабарова станет мамой во второй раз
пресс-служба

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается!

Читайте такжеГлавный герой Джокера впервые станет отцом: Руни Мара уже на 6 месяце беременности
Украинская певица TARABAROVA необычным способом объявила о своей второй беременности – артистка сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» – рассказала в своем Instagram TARABAROVA.

Читайте такжеНеужели будет доченька? Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности
Певица также призвала девушек поддержать этот импровизированный флэшмоб «Никаких комплексов – ты самая красивая! Девочки, я знаю, что у многих из вас есть сказочные фото с животиком, поэтому выкладывайте их с хэштегом #найкрасивіша, и давайте наполним этот мир красотой, любовью и нежностью».

TV.UA поздравляет Светлану Тарабарову и желает легкой и беззаботной беременности.

Напомним,  

 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Светлана Тарабарова новости беременные звезды

Материалы по теме

Иван Мелашенко: У нас в семье равноправие, близкое к идеалу
Интервью

Иван Мелашенко: У нас в семье равноправие, близкое к идеалуЭксклюзив
Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом
Новости

Дженнифер Лопес показала чувственные фото с женихом
Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
Новости

Актер сериала Женские секреты Влад Никитюк объяснил, почему в свои 27 лет не готов к браку
Светлана Тарабарова беременна во второй раз
Новости

Светлана Тарабарова беременна во второй раз

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2020)
10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания

10 лет спустя: Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданные признания
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)

Женские секреты: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 14.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK