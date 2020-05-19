Светлана Тарабарова беременна во второй раз – фото
19 мая 2020 11:43
Светлана Тарабарова станет мамой во второй раз
пресс-служба
Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается!
TARABAROVA необычным способом объявила о своей второй беременности – артистка сняла чувственную черно-белую фотосессию, кадрами которой поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
«Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что беременная женщина самая красивая!» – рассказала в своем Instagram TARABAROVA.
TV.UA поздравляет Светлану Тарабарову и желает легкой и беззаботной беременности.
Напомним,
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