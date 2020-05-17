Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности ‒ фото

17 мая 2020 19:00 Катерина Даниленко
Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности ‒ фото
Певец Дима Монатик с женой Ириной
социальная сеть Instagram

Супруга украинского певца Димы Монатика, вероятно, беременна. Такой вывод сделали поклонники, увидев новое фото в Instagram девушки.

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Мультиартист и его жена Ирина Демичева предпочитают не афишировать личную жизнь. Молодые люди в интервью делятся лишь профессиональными успехами, а в соцсетях крайне редко публикуют семейные фотоснимки. Лица своих сыновей, Дани и Платоши, они не показывают.

Недавно подписчики Ирины решили, что в звездном семействе ожидается появление третьего малыша. Супруга музыканта опубликовала снимок с парковки, где встретилась с телеведущей Лесей Никитюк. Девушки соблюдали дистанцию в условиях карантина, но не упустили возможность сфотографироваться.

Все встречи неслучайны. Однажды на парковке встретилась с самой веселой девушкой Лесей Никитюк,
‒ написала знаменитость.

Леся Никитюк и Ирина Демичева / социальная сеть Instagram

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В кадре главная муза певца запечатлена в объемном костюме голубого цвета, бежевом плаще и белых кроссовках. Фолловеры не могли не заметить округлившийся животик девушки: «Ой, вы случайно третьего не ждете?», «Неужели будет доченька?», «Для полного счастья вам бы еще девочку», «Какой месяц?», «Ирочка, вы беременны?». Сама Ирина предпочла воздержаться от комментариев.

Напомним,

Жена Димы Монатика Ирина Демичева / социальная сеть Instagram
 

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