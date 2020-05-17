Жену Димы Монатика подозревают в третьей беременности ‒ фото
Супруга украинского певца Димы Монатика, вероятно, беременна. Такой вывод сделали поклонники, увидев новое фото в Instagram девушки.
Недавно подписчики Ирины решили, что в звездном семействе ожидается появление третьего малыша. Супруга музыканта опубликовала снимок с парковки, где встретилась с телеведущей Лесей Никитюк. Девушки соблюдали дистанцию в условиях карантина, но не упустили возможность сфотографироваться.
Все встречи неслучайны. Однажды на парковке встретилась с самой веселой девушкой Лесей Никитюк,‒ написала знаменитость.
Напомним,
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