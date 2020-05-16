Надя Дорофеева рассказала, как снимает стресс: лайфхак от звезды

Знаменитости постоянно живут в напряженных графиках, поэтому время от времени для них важно уметь остановиться и привести мысли в порядок. Карантин многим в этом помог.

Экс-участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева рассказала о своем новом увлечении, которое помогает ей расслабиться перед сном.

В своем Instagram звезда призналась, что освоила медитацию, которая ведет к внутренней стабильности, истинной гармонии, любви и счастью.

Мы все живем в век тревожности. Чувство душевного равновесия меня посещает слишком редко, а успокоительные пить можно, но сколько можно?

– начала свой рассказ певица.

Знаменитость утверждает, чтобы не увлекаться «таблетками от нервов», она каждый вечер выделяет время на медитацию.

Все кто практикует ‒ знают как сильно это меняет вашу жизнь. Каждую ночь я достаточно быстро засыпаю с медитацией. Мозг и тело расслабляются. Периодически делаю утренние медитации для начинающих. Дышу. Длится она всего 10-15 минут, но действует круто, уравновешивает и вдохновляет! Это прям мой топ. Будьте в гармонии,

– поделилась опытом певица.Надя подчеркнула, что успехи в этом деле могут быть видны не сразу, но огорчаться не стоит. Девушка сама изначально чувствовала зажатость, не могла расслабиться и правильно дышать, однако не оставила увлекательное занятие и освоила духовную практику.

Напомним,