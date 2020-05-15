Соня Плакидюк рассказала, как попала на Топ-модель по-украински: Я не собиралась идти на телек

Эксклюзив 15 мая 2020 09:30 Александр Кива
Соня Плакидюк рассказала, как попала на Топ-модель по-украински: Я не собиралась идти на телек
Соня Плакидюк

Fashion-фотограф вспомнила, как проходила кастинг на модельный проект Нового канала

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Соня Плакидюк — неотъемлемая часть модельных реалити, которые выпускает Новый канал. В них fashion-фотограф выступает в качестве эксперта и помогает Алле Костромичевой находить ту самую девушку, которая достойна звания «топ-модель по-украински». При этом шесть лет назад Соня даже подумать не могла, что станет звездой телевидения.

— Однажды мне позвонили с Нового канала и сказали, что хотят пригласить в один проект. На тот момент я была крутым фотографом и на телек идти не собиралась. Кстати, заметила, что в телеке, оказывается, очень много людей, которые туда вообще попадать не собирались, — рассказала Плакидюк во время онлайн-проекта Нового канала «Insta-день с ведущим». — После звонка я пришла на пробы ведущих. Их проходило много людей, так как нужно было собрать сет из ведущей и троих экспертов — две девочки, два мальчика.

Пробы проходили в несколько этапов, и фотограф с ними успешно справилась.

— Первый раз я проходила пробы одна, а следующие два раза — в компаниях других экспертов, но без ведущей. Алла Костромичева тогда еще не была утверждена, но я очень болела за то, чтобы именно она прошла, — отметила Соня. — После финальных проб меня утвердили. Помню, как сейчас: съемки первого сезона «Супермодели по-украински» начались 13 июня 2014 года. Это было лучшее лето в моей жизни.

Еще больше откровений от ведущей и экспертов «Топ-модели по-украински» — в спецпроекте «Эксперты на карантине», который Новый канал выпускает на YouTube.

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Новый Канал Кастинг Соня Плакидюк эксклюзив Топ-модель по-украински

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