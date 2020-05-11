Надя Дорофеева порадовала поклонников эффектным кадром в купальнике ‒ фото
Можно предположить, что в таком виде девушка загорает на территории своего загородного дома.
Исполнительница поделилась кадром, на котором позирует в белом купальнике на террасе дома. Надя не лежит на шезлонге, а всего лишь присела на стул, чтобы приготовить что-то из еды. Артистка позирует без макияжа и с растрепанными волосами.
Клевый день,‒ такую отметку оставила Надя на снимке, добавив, что на улице 21°C.
Напомним,
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