Надя Дорофеева порадовала поклонников эффектным кадром в купальнике ‒ фото

11 мая 2020 16:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева порадовала поклонников эффектным кадром в купальнике ‒ фото
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Можно предположить, что в таком виде девушка загорает на территории своего загородного дома.

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Карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса, украинские звезды используют с пользой или в свое удовольствие. Так, певица Надя Дорофеева уже провела разбор гардероба, записала несколько влогов для своего ютуб-канала, поучаствовала в онлайн-фотосессии вместе с супругом, провела мастер-класс макияжа и многое другое. А со вчерашнего дня девушка решила добавить немного загара своему телу, так как погода уже позволяет это сделать.

Исполнительница поделилась кадром, на котором позирует в белом купальнике на террасе дома. Надя не лежит на шезлонге, а всего лишь присела на стул, чтобы приготовить что-то из еды. Артистка позирует без макияжа и с растрепанными волосами.

Клевый день,
‒ такую отметку оставила Надя на снимке, добавив, что на улице 21°C.

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Горячий кадр с аппетитными формами певицы однозначно приковал внимание подписчиков, однако последние не смогли прокомментировать его, ведь он опубликован в stories.

Напомним,

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
  

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