Надя Дорофеева порадовала поклонников эффектным кадром в купальнике ‒ фото

Можно предположить, что в таком виде девушка загорает на территории своего загородного дома.

Карантин, который ввели из-за пандемии коронавируса, украинские звезды используют с пользой или в свое удовольствие. Так, певица Надя Дорофеева уже провела разбор гардероба, записала несколько влогов для своего ютуб-канала, поучаствовала в онлайн-фотосессии вместе с супругом, провела мастер-класс макияжа и многое другое. А со вчерашнего дня девушка решила добавить немного загара своему телу, так как погода уже позволяет это сделать.

Исполнительница поделилась кадром, на котором позирует в белом купальнике на террасе дома. Надя не лежит на шезлонге, а всего лишь присела на стул, чтобы приготовить что-то из еды. Артистка позирует без макияжа и с растрепанными волосами.

Клевый день,

‒ такую отметку оставила Надя на снимке, добавив, что на улице 21°C.

Горячий кадр с аппетитными формами певицы однозначно приковал внимание подписчиков, однако последние не смогли прокомментировать его, ведь он опубликован в stories.

Напомним,