Слава Каминская об отношениях с экс-мужем: Сочувствую его новой избраннице

10 мая 2020 18:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская об отношениях с экс-мужем: Сочувствую его новой избраннице
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Солистка группы «НеАнгелы» рассказала, как на самом деле сейчас обстоят дела в ее личной жизни.

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В откровенном разговоре с Олей Поляковой певица Слава Каминская призналась, что хоть развод с мужем Эдгаром Каминским и оставил отпечаток на ее эмоциональном состоянии, однако этот период жизни уже в прошлом. Сейчас каждый нашел свою вторую половинку.

Дружеские отношения молодые люди стараются поддерживать ради детей ‒ 5-летнего сына Леонарда и 4-летней дочери Лауры. Дается это экс-супругам не просто, но они стараются.  

А что нам делить? У каждого есть рядом свой человек. Чего нам грустить? У наших детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Возможно, из-за возраста,
‒ утверждает Слава.

Певица Слава Каминская с детьми и экс-супругом / социальная сеть Instagram

Кроме того, артистка отметила, что не завидует нынешней девушке Эдгара, поскольку ей достался «такой мужчина». Бывшего супруга она считает хорошим человеком, однако рядом с ним, по ее мнению, должна быть очень сильная женщина, ведь от него сложно получить заботу, внимание и нежность. А быть слабой и вовсе непозволительная роскошь.

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К слову, с мамой Эдгара Слава до сегодняшнего дня поддерживает прекрасные отношения. Между ними были разногласия, однако артистка считает, что это нормально, ведь любая мать всегда принимает сторону своего сына или дочери.

Напомним,

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