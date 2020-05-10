Слава Каминская об отношениях с экс-мужем: Сочувствую его новой избраннице
Солистка группы «НеАнгелы» рассказала, как на самом деле сейчас обстоят дела в ее личной жизни.
Дружеские отношения молодые люди стараются поддерживать ради детей ‒ 5-летнего сына Леонарда и 4-летней дочери Лауры. Дается это экс-супругам не просто, но они стараются.
А что нам делить? У каждого есть рядом свой человек. Чего нам грустить? У наших детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Возможно, из-за возраста,‒ утверждает Слава.
Кроме того, артистка отметила, что не завидует нынешней девушке Эдгара, поскольку ей достался «такой мужчина». Бывшего супруга она считает хорошим человеком, однако рядом с ним, по ее мнению, должна быть очень сильная женщина, ведь от него сложно получить заботу, внимание и нежность. А быть слабой и вовсе непозволительная роскошь.
Напомним,