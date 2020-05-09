Андре Тан об украинских звездах, с которыми не желает работать: они сами не знают, чего хотят

Модельер заявил, что ненавидит работать с известными людьми.

Дизайнер Андре Тан очень успешен на украинском и заграничном рынке. Его наряды предпочитают носить многие знаменитости, однако далеко не со всеми ему приятно работать.

В прямом эфире с Олей Поляковой Андре не стал молчать и раскрыл все карты ‒ от кого из украинских звезд он предпочитает держаться на расстоянии. Дизайнер утверждает, что с некоторыми артистами работать очень сложно и даже неприятно. Знаменитости часто пытаются указывать гуру моды, как будет лучше для конкретного наряда, а он этого не приемлет.

Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жадные. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать,

– жалуется Андре Тан.

Так, мужчина заявил, что отказался сотрудничать с Натальей Могилевской и Таисией Повалий. С первой модельера связывала дружба и начало его карьеры. Именно Наталья в свое время приобрела всю первую коллекцию начинающего дизайнера, после чего о нем многие узнали. Однако вскоре их отношения испортились.

Мы как бы дружили. Я к ней домой приходил. Но при этом, когда мы что-то шили, то она считала, что она лучший дизайнер нашей страны,

‒ заявляет знаменитость.

Сотрудничество с Таисией Повалий также оставило неприятные воспоминания у модельера. Артистка заказала несколько платьев из натурального шелка и, когда пришла на примерку, то возмутилась и потребовала расшить наряды на 1 миллиметр. Андре признался, что это было невозможно, так как могла испортиться вся проделанная работа. Мужчина отдал ей эти платья бесплатно, но впоследствии Повалий появилась на светском вечере в своей одежде.

Напомним,