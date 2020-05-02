Андре Тан рассказал, как создать гардероб, который будет работать на вас
Мужчина уверен, что его лайфхаки помогут многим женщинам.
В этот раз гуру моды решил помочь подписчицам составить рациональный гардероб. Полагаясь на него, каждая девушка забудет ситуацию, когда одежды много, а надеть нечего. Все станет понятно после правильного распределения вещей.
Оказывается, есть правило, по которому на один низ приходится три топа. Низ ‒ это брюки, юбки, шорты или джинсы. А верх ‒ футболки, майки, рубашки, свитера, блузки.
Идеальная пропорция рационального гардероба! Дышим глубже ‒ все намного проще, чем кажется. Все, что вы должны запомнить: на один низ всегда приходится три топа. Одна и та же юбка с разным топом будет создавать совершенно другой аутфит,‒ уверяет дизайнер.
Вот такое простое правило позволит воздержаться от необдуманных покупок и создать гардероб, который будет работать на вас,‒ добавил мужчина.
Напомним,