Андре Тан рассказал, как создать гардероб, который будет работать на вас

2 мая 2020 10:00 Катерина Даниленко
Андре Тан рассказал, как создать гардероб, который будет работать на вас
Украинский дизайнер Андре Тан
социальная сеть Instagram

Мужчина уверен, что его лайфхаки помогут многим женщинам.

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Фотоподборки с советами для модниц ‒ не редкость в микроблоге известного дизайнера Андре Тана. Знаменитость то и дело делится новинками из фэшн-индустрии и желает сделать из каждой женщины стильную и уверенную в себе личность.

В этот раз гуру моды решил помочь подписчицам составить рациональный гардероб. Полагаясь на него, каждая девушка забудет ситуацию, когда одежды много, а надеть нечего. Все станет понятно после правильного распределения вещей.

Оказывается, есть правило, по которому на один низ приходится три топа. Низ ‒ это брюки, юбки, шорты или джинсы. А верх ‒ футболки, майки, рубашки, свитера, блузки.

Идеальная пропорция рационального гардероба! Дышим глубже ‒ все намного проще, чем кажется. Все, что вы должны запомнить: на один низ всегда приходится три топа. Одна и та же юбка с разным топом будет создавать совершенно другой аутфит,
‒ уверяет дизайнер.

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Для наглядности Андре подобрал шоколадную юбку миди в горох в сочетании с разными верхами. На снимках видно, насколько разными получились образы в сочетании юбки с жилетом, юбки со свитерами и юбки с блузкой. Незаменимой деталью каждого образа стала обувь.

Вот такое простое правило позволит воздержаться от необдуманных покупок и создать гардероб, который будет работать на вас,
‒ добавил мужчина.

Напомним,

 

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