Маша Ефросинина облачилась в вечерний наряд и собралась на онлайн-вечеринку: скучаю по былым временам
Телеведущая запустила собственный флешмоб.
В связи с этим Мария запустила флешмоб под названием «Скучаю по платьям». Девушка переодевается в самые эффектные свои наряды и занимается домашними делами: поливает вазоны, готовит еду, танцует, слушает музыку или выбрасывает мусор.
В этот раз теледива облачилась в черно-зеленое платье с леопардовым принтом и серебристые босоножки на каблуках. Шею Маши украшает едва заметная золотая подвеска, на лице насыщенный макияж, а волосы собраны в высокий хвост. Женщина заявила, что собралась на онлайн-вечеринку известного дизайнера.
Как же круто, что не одна я #скучаюпоплатьям, и по этому хэштегу могу увидеть всех вас, мои родные души в нарядах,‒ обращается Маша к подписчикам.
Напомним,
- Алина Гросу рассказала о курьезных ситуациях и поступках, за которые ей стыдно.
- Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу Хто зверху?