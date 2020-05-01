Маша Ефросинина облачилась в вечерний наряд и собралась на онлайн-вечеринку: скучаю по былым временам

1 мая 2020 11:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина облачилась в вечерний наряд и собралась на онлайн-вечеринку: скучаю по былым временам
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Телеведущая запустила собственный флешмоб.

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Ведущая Маша Ефросинина призналась, что очень скучает по выходам в свет. Постоянные мероприятия, живая публика, красивые вечерние наряды ‒ все это было неотъемлемой частью ее жизни. В период карантина знаменитость также не сидит на месте, она снимает развлекательные ролики в Instagram, участвует в онлайн-фотосессиях, занимается детьми и мужем, однако ей очень не хватает культурных мероприятий.

В связи с этим Мария запустила флешмоб под названием «Скучаю по платьям». Девушка переодевается в самые эффектные свои наряды и занимается домашними делами: поливает вазоны, готовит еду, танцует, слушает музыку или выбрасывает мусор.

В этот раз теледива облачилась в черно-зеленое платье с леопардовым принтом и серебристые босоножки на каблуках. Шею Маши украшает едва заметная золотая подвеска, на лице насыщенный макияж, а волосы собраны в высокий хвост. Женщина заявила, что собралась на онлайн-вечеринку известного дизайнера.

Как же круто, что не одна я #скучаюпоплатьям, и по этому хэштегу могу увидеть всех вас, мои родные души в нарядах,
‒ обращается Маша к подписчикам.

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В обычной жизни Маша, конечно же, не ходит дома в вечерних платьях, но чего только не сделаешь, чтобы внести разнообразие в карантинные будни.

Напомним,

 

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