Маша Ефросинина облачилась в вечерний наряд и собралась на онлайн-вечеринку: скучаю по былым временам

Телеведущая запустила собственный флешмоб.

Ведущая Маша Ефросинина призналась, что очень скучает по выходам в свет. Постоянные мероприятия, живая публика, красивые вечерние наряды ‒ все это было неотъемлемой частью ее жизни. В период карантина знаменитость также не сидит на месте, она снимает развлекательные ролики в Instagram, участвует в онлайн-фотосессиях, занимается детьми и мужем, однако ей очень не хватает культурных мероприятий.

В связи с этим Мария запустила флешмоб под названием «Скучаю по платьям». Девушка переодевается в самые эффектные свои наряды и занимается домашними делами: поливает вазоны, готовит еду, танцует, слушает музыку или выбрасывает мусор.

В этот раз теледива облачилась в черно-зеленое платье с леопардовым принтом и серебристые босоножки на каблуках. Шею Маши украшает едва заметная золотая подвеска, на лице насыщенный макияж, а волосы собраны в высокий хвост. Женщина заявила, что собралась на онлайн-вечеринку известного дизайнера.

Как же круто, что не одна я #скучаюпоплатьям, и по этому хэштегу могу увидеть всех вас, мои родные души в нарядах,

‒ обращается Маша к подписчикам.

В обычной жизни Маша, конечно же, не ходит дома в вечерних платьях, но чего только не сделаешь, чтобы внести разнообразие в карантинные будни.

Напомним,