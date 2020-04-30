Алина Гросу рассказала о курьезных ситуациях и поступках, за которые ей стыдно

30 апреля 2020 21:30 Юлия Крутиева
Алина Гросу рассказала о курьезных ситуациях и поступках, за которые ей стыдно
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певицу и актрису Алину Гросу любят обсуждать в сети. Впрочем, артистка довольно спокойно относится к этому и сама может посмеяться над собой.

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Яркая блондинка Алина Гросу еще в подростковом возрасте пользовалась большой популярностью среди ребят. Но однажды она решилась на поступок, о котором вспоминает со стыдом.

На Instagram-странице программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Алина призналась, что с ней всегда случаются забавные истории, а также рассказала о поступке юности, о котором до сих пор жалеет.

Жалею, что когда-то лет в 16 назло бывшему парню начала встречаться с его другом. Ничего такого не было, мы даже не целовались. Но хотелось отомстить, а я знала, что нравлюсь ему, – призналась Алина Гросу. – Поэтому сделала такую ерунду. Потом мне было так стыдно, думала – показала ли я себя умнее, лучше? Нет, показала себя просто дурой. Больше я бы так не поступила.

Певица Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
Но это не единственный поступок, за который певице стыдно. Алина говорит, что с ней постоянно случаются какие-то истории, нередко курьезные.

Например, однажды я шла по улице, спустилась в переход. Там стоял мужчина со стаканчиком. Всегда, когда есть какие-то монетки, мне хочется помочь человеку. Я бросила в его стакан копейки, а оказалось, что он просто пил чай. Мне очень стыдно за это. Наверное, поэтому меня приглашают в кино играть блондинку.

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Также Алина рассказала, как получила роль в популярном сериале «Тайная любовь». Несмотря на то, что мелодрама вышла в эфире канала «Украина» больше года назад, девушка продолжает получать вопросы о ней.

Я пробовалась в «Тайную любовь» со своим однокурсником Петром Рыковым, он сейчас играет врача в сериале («Женский доктор»). Петя в институте меня постоянно задавливал и тыкал носом во все. Уже сейчас я его люблю и очень хорошо к нему отношусь, но мне было приятно, что меня утвердили в «Тайную любовь», а его нет,
– смеясь, рассказала Алина.

Напомним,

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