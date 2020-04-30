Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу Хто зверху?
Огромные торты, пиццы, сыры, колбасы, пирожные, коктейли – какого только вкусного реквизита не было на съемочной площадке «Хто зверху?»
На «Хто зверху?» часто бувають такі конкурси, в яких у якості реквізиту використовують продукти харчування, – говорит ведущий. – Коли зйомка закінчується, виходить людина, яка відповідає за цей реквізит, і каже: «Шановні друзі, налітай». І після цього знімальна група влаштовує невеличкий бенкет (усміхається). Ну а що, не викидати ж це все!
Это был настоящий стреминг,– прокомментировала тот конкурс ведущая шоу Леся Никитюк.
Неприятный запах консервы заполонил весь павильон! Зато ведущим и всем, кто присутствовал в зале, есть что вспомнить!
Напомним,