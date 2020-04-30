Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу Хто зверху?

30 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу Хто зверху?
Сергей Притула и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Огромные торты, пиццы, сыры, колбасы, пирожные, коктейли – какого только вкусного реквизита не было на съемочной площадке «Хто зверху?»

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Однако после того, как выключаются камеры, все эти вкусности нужно как-то утилизировать. И делается это самым естественным образом! Именно об этом рассказал ведущий шоу Сергей Притула.

На «Хто зверху?» часто бувають такі конкурси, в яких у якості реквізиту використовують продукти харчування, – говорит ведущий. – Коли зйомка закінчується, виходить людина, яка відповідає за цей реквізит, і каже: «Шановні друзі, налітай». І після цього знімальна група влаштовує невеличкий бенкет (усміхається). Ну а що, не викидати ж це все!

Кадр с шоу Хто зверху? / пресс-служба Нового канала
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Но не всегда на съемках проектов Нового канала еда бывает вкусной. К примеру, на шоу «Кто против блондинок?» в одном из выпусков на площадку вынесли традиционное шведское блюдо сюрстремминг – консервированную квашеную сельдь с очень специфическим запахом.

Это был настоящий стреминг,
– прокомментировала тот конкурс ведущая шоу Леся Никитюк.

Неприятный запах консервы заполонил весь павильон! Зато ведущим и всем, кто присутствовал в зале, есть что вспомнить!

Напомним,

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