Соня Плакидюк научилась самостоятельно шнуровать корсет: Могу на скорость, пока спичка горит

Fashion-фотограф Соня Плакидюк нашла очередной плюс в карантине.

Сидеть второй месяц на карантине надоело всем, потому каждый ищет свои способы развлечься в самоизоляции. Например, fashion-фотограф и эксперт реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк научилась справляться с корсетами.

На карантине я постигла такой дзен, что научилась самостоятельно зашнуровывать корсет на себе, – рассказала Плакидюк. – Даже могу сделать это на скорость – как в армии, пока спичка горит.

Fashion-фотограф Соня Плакидюк / пресс-служба

Кроме того, фотограф пытается сделать всю работу, на которую у нее раньше не хватало времени, например, обновить портфолио на своем сайте.

Я доделываю всю работу, убираю, мою полы. Раньше мой график был ненормирован, так как зависел от съемок, а сейчас я встаю в одно и то же время, делаю лимфодренажные процедуры, варю кофе, читаю, – отметила Соня. – Уделяю много времени beauty-процедурам и продолжаю заниматься спортом даже дома.

А еще она вместе с Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой снимает спецпроект «Эксперты на карантине», в рамках которого зрители узнают, как проходит карантин не только у ведущей и экспертов «Топ-модели по-украински», но и у выпускников модельных реалити. Ищите свежие выпуски на YouTube-канале Нового канала.

Напомним,