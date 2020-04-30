Соня Плакидюк научилась самостоятельно шнуровать корсет: Могу на скорость, пока спичка горит
Fashion-фотограф Соня Плакидюк нашла очередной плюс в карантине.
На карантине я постигла такой дзен, что научилась самостоятельно зашнуровывать корсет на себе, – рассказала Плакидюк. – Даже могу сделать это на скорость – как в армии, пока спичка горит.
Я доделываю всю работу, убираю, мою полы. Раньше мой график был ненормирован, так как зависел от съемок, а сейчас я встаю в одно и то же время, делаю лимфодренажные процедуры, варю кофе, читаю, – отметила Соня. – Уделяю много времени beauty-процедурам и продолжаю заниматься спортом даже дома.
А еще она вместе с Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой снимает спецпроект «Эксперты на карантине», в рамках которого зрители узнают, как проходит карантин не только у ведущей и экспертов «Топ-модели по-украински», но и у выпускников модельных реалити. Ищите свежие выпуски на YouTube-канале Нового канала.
Напомним,