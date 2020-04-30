Светлана Тарабарова раскрыла секрет своего образа: Я на светлой стороне

30 апреля 2020 12:56 Александр Кива
Светлана Тарабарова раскрыла секрет своего образа: Я на светлой стороне
Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» раскрыла секрет своего необычного макияжа.

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В песнях Светланы Тарабаровой много позитива. По словам певицы, она находится на светлой стороне музыки.

«Иногда негатив сильнее позитива. И поэтому позитиву нужно постоянно помогать. Важно напоминать себе, что он есть. Я так живу», – объяснила свою позицию Светлана Тарабарова в программе «Зірковий шлях».

Даже в макияже певицы прослеживается особенный прием, белые точки под глазами.

«Это такой знак, что я на светлой стороне, –  объяснила Светлана Тарабарова в инстаграм программы «Зірковий шлях». – Я хотела бы, чтобы все, кто слушает мои песни, тоже использовали белые точки в макияже. Тогда у нас будет своя мафия! Светлые воины».

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Певица рассказала, что уважительно относится ко всем, кто встречается на ее пути.

«Я никогда ни на кого не кричу, не бросаюсь, не обижаю, не перехожу на личности. Я считаю, что такое поведение – неуважительное отношение к людям – неуместно в нашей жизни», – сказала Светлана Тарабарова.

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