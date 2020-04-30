Светлана Тарабарова раскрыла секрет своего образа: Я на светлой стороне

Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» раскрыла секрет своего необычного макияжа.

В песнях Светланы Тарабаровой много позитива. По словам певицы, она находится на светлой стороне музыки.

«Иногда негатив сильнее позитива. И поэтому позитиву нужно постоянно помогать. Важно напоминать себе, что он есть. Я так живу», – объяснила свою позицию Светлана Тарабарова в программе «Зірковий шлях».

Даже в макияже певицы прослеживается особенный прием, белые точки под глазами.

«Это такой знак, что я на светлой стороне, – объяснила Светлана Тарабарова в инстаграм программы «Зірковий шлях». – Я хотела бы, чтобы все, кто слушает мои песни, тоже использовали белые точки в макияже. Тогда у нас будет своя мафия! Светлые воины».

Певица рассказала, что уважительно относится ко всем, кто встречается на ее пути.

«Я никогда ни на кого не кричу, не бросаюсь, не обижаю, не перехожу на личности. Я считаю, что такое поведение – неуважительное отношение к людям – неуместно в нашей жизни», – сказала Светлана Тарабарова.