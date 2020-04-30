Актер сериала Филин Федор Ольховский: Работу домой не приношу

Детективные сериалы становятся все более популярными, но не все способны привлечь зрителя оригинальной задумкой.

Новый сериал «Филин», который стартует на канале «Украина» 12 мая в 13:30, расскажет об особом отделе полиции, которое использует компьютерную программу, чтобы расследовать самые запутанные дела. Актер Федор Ольховский, который в этом детективе сыграл полковника полиции Смешко, рассказал нам о схожести со своим героем, а также о личной жизни и своем древнем роде.

Федор, в чем сходство между вами и вашим героем Смешко?

Как и у каждого человека, у меня есть завистники. Если я играю, я чувствую персонажа. Может, не зря мне предложили эту роль. Я серьезный человек. Люблю своего персонажа, дорожу им. Это жизнь моих детей, внуков. Я хочу, чтобы они жили хорошо. Хочу, чтобы полиция была правильная. Если она будет честной и правильной, и это будет видно, то очень многое поменяется. Я имею польские корни и часто езжу в Польшу, там мой старший сын живет. У меня очень древний род, по материнской линии польский король Ян Собеский – это мой пращур. Есть и немецкие корни, мой прапрадед из Германии княжеского рода. Я стараюсь, чтобы этот персонаж был порядочным. Чтобы его уважали. Требую, чтобы ко мне относились с уважением, по-человечески. Так же, как и я хочу относиться.

Вы часто играете людей в форме?

Мне приходилось играть довольно много и криминальных авторитетов, но в последнее время все же серьезные генералы, полковники. Я рос в очень интеллигентной семье, но при этом мы жили в те времена на улице же. Касты были разные. Я со всеми общался. И когда мне надо было играть, я немного общался с людьми из криминального мира. Чем ниже по статусу человек, тем больше он начинает повышать голос. А серьезные люди очень спокойно разговаривают. Они настолько уверены, они умеют себя держать. Они спокойно выносят вердикт. Без суеты. И сам понимаю: если ты кричишь, то чувствуешь в чем-то свою неправоту. А когда ты спокоен, уверен, то, скорее всего, так ты можешь донести до человека свою мысль и свои идеи, понимание какое-то. Потому кричать бессмысленно.

Когда приходите домой, вам легко «снять» с себя мундир?

Нет, это подсознательно. Бывают моменты, когда я приходил домой и говорил: «Что?! Почему?!» Но у меня мудрая жена: «Все, все. Вон там ты оставил своего полковника, своего генерала. Дома я твой генерал».

И вы подчиняетесь?

Да, слушаюсь, мы так и стараемся, и любим, потому что так и должно быть, каждый должен чувствовать любовь, уважение. Приятно сказать, командуй мной дома. А уже в быту все: «Ты мой защитник. Теперь меня защищай. Командуй». А так, я не приношу домой, стараюсь от этого избавляться. А зачем? У меня очень много работы в театре. Есть другие фильмы. Как можно зацикливаться на этом. Я в последнее время очень много играл этих военных, но я в жизни другой совершенно. В 18 лет я был один. В 30 лет ты себя по-другому ведешь. В 40 лет появляется ответственность. Я знаю себя и зачем из себя лепить кого-то. У меня есть свои недостатки, привычки, которые, по-моему, никого не раздражают. Я открытый человек и стараюсь не перенимать. Я хочу быть собой. Понял, когда мне было лет 40, что людей могут связывать многие штуки, но если они умеют вместе дурачиться, в хорошем смысле – наслаждаться жизнью, по-взрослому, значит, у них все будет потрясающе. Но только между собой.

Вернемся к сериалу. «Филин» – это компьютерная программа, которая помогает вычислять преступников. Вы верите, что однажды искусственный интеллект заменит человеческий?

Нет. Я верю, что самое прекрасное, что есть на земле, и, к сожалению, самое страшное – это человек. Животному все понятно. Оно живет по закону инстинктов. Все до единого. Единственное существо, животное – это человек, который все-таки пришел к разуму. Так было создано. И мы с возрастом начинаем понимать какие-то вещи. Я понимаю, зачем Всевышний создал собаку. Да только лишь для того, чтобы человек понял, что такое верность. Точно так же кота или лошадь.

В чем по-вашему машина уступает людям?

Раньше было много фильмов, что роботы победили человечество. Но их легко ввести в заблуждение, потому что роботы не обманывают, не любят. У них нет своих слабостей, которые нужны в этом мире. Он четко может выдавать корень квадратный из двух, косинусы. А вот человеческая глубина – не только душа, а и глубина какого-то разума – ее никогда не будет. Потому что есть такие вещи, как интеллигентность. Никогда робот не будет интеллигентным, впечатлительным. Он никогда не будет женственным, что нам, мужчинам, нравится. Или наоборот. Потому я не верю в какой-то интеллект. Это правда. И смысл? Нам интересен человек, человеческие отношения.

Я не хочу загадывать. Я человек верующий во Вселенную. Мне это нравится, люблю в этом копаться, на что-то все-таки надеяться. Если тебе дано родиться в этой жизни и быть Смешко, только ты должен заниматься правильно своим делом, если оно тебе дано, и ты действительно нашел себя в жизни. Ты должен правильных людей возле себя организовать. Ты должен обязательно кем-то вдохновляться. Но я живу здесь и сейчас.