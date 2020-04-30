Актер Алексей Комаровский о спорте, лени и том, как изменится мир после карантина

На карантине у многих из нас появились новые привычки, ритуалы – вся наша жизнь кардинально изменилась.

Как следствие, у нас изменилось отношение ко многим вещам. Актер сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV Алексей Комаровский – не исключение. На время карантина он уехал за город, купил велосипед и понял, что из жизни в самоизоляции можно извлечь массу плюсов!

Алексей, у тебя появились новые привычки или ритуалы во время карантина?

Конечно! Когда много находишься дома, холодильник, как волшебный ящик, так и тянет к себе. Так что основная новая привычка – часто есть. Ну и, конечно, за ней подтянулась еще одна привычка, которую мог вызвать только карантин – я стал готовить. Итого, имею две кулинарные привычки и +4 кг. Но я не боюсь лишних пару кг, я легко сбрасываю. А на счет ритуала, тоже имеется один, и тоже кулинарный: мы с друзьями раз в неделю заказываем онлайн столик и устраиваем ужин в зуме на шестерых. Едим, хвастаемся кто что приготовил, выпиваем! Жаль, нельзя попробовать блюда друзей.

Что из привычной офлайн жизни ты перенес в онлайн на время карантина?

Первое, как я говорил, мы с друзьями перенесли нашу традицию ужинать в ресторанах в онлайн пространство. Правда, теперь приходиться мыть за собой посуду.

Второе, некоторая работа тоже перешла в онлайн. Тема видеоконференций на 8-10 человек раньше для меня была редкостью, а теперь это прям нереальная реальность. Правда, в этом формате тоже нужно уметь общаться, существует определенная культура: нужно говорить поочереди, не перебивать, дослушивать. А мы люди творческие, привыкли в жизни галдеж устраивать. При живом общении нам все понятно и комфортно, а в режиме конференц связи это немного сумбурно и неудобно получается. Так что учимся выдержке и культуре общения в зуме.

Третье, так же из оффлайна в онлайн перешли все мои покупки: вот на днях я даже велик купил онлайн. Я его не видел, не трогал, не проехался на нем, но купил. Раньше так бы никогда не сделал. Но срочно захотелось велик. Я просто решил переехать из центра Киева за город и провести здесь лето и осень. А тут такое раздолье кататься на велике, просто вау! И для катания каждый весенний день карантина на вес золота. Потом как начнуться съемки и все, безвылазно на съемочной площадке буду.

Что ты никогда не делал до карантина, но научился (или начал) делать сейчас?

Начал готовить. Не то что бы я раньше не умел, но почти никогда не готовил. Максимум –залить хлопья молоком или сделать яичницу. Но сейчас и время появилось и необходимость. И кстати, мама рассказывала, что я уже с 4-5-ти лет любил крутиться на кухне и крошить какие-то салаты. Так что вспомним молодость. Любимое блюдо, которое я сейчас могу приготовить – это запеченая в духовке рыба с дольками лимона в белом вине. Сразу и выпить, и закусить – хотите в гости?

А еще я никогда не тренировался дома. Но пришлось достать свои старинные гантели нержавейки, которые уже столько лет со мной! Гантели еще от папы достались, нужно, кстати, ему фото отправить, ностальгия. И вот ими я пытаюсь сохранить бицепсы или что там осталось от них.

Сейчас много сервисов открыли бесплатный доступ к образовательным проектам, лекциям – ты уже успел что-то пройти или изучить?

Признаюсь, каюсь – нет! Я залип на пару сериалов, и они заняли у меня это свободное время. Я себя ругаю за то, что не использую такую возможность, но видимо мне нужен пинок, а не нотации и аргументы. А сериальчик кстати посоветую: «Как избежать наказания за убийства». Но стоп! Ведь сериалы и в целом медиа – это моя работа, как бы. Так что, когда я их смотрю, я работаю!

Для тебя карантин – время самообразования или время, когда нет сил собрать себя в кучу?

Больше скольняюсь в сторону – нет сил собрать себя в кучу. Ну, смотря что назвать самообразованием. Я в курсе новостей медиаиндустрии, изучаю какие-то форматные новинки и обновления в своей индустрии. У меня есть сейчас пару небольших проектов и в остальном я стараюсь сохранить позиции. Но драйва или какого-то рывка вперед я точно не чувствую. Карантин немного уже сводит с ума.

Как ты борешься с плохим настроением?

Спорт и любая активность на свежем воздухе. На днях меня осенило! Я прям понял, что мой креатив напрямую зависит от спорта и актвиности. 10 дней назад я позволил себе залезть под одеяло и ничего не делать, просто смотреть сериалы и что я вам скажу – я залип, я закис, я забился в домик, я не хотел ничего. У меня была абсолютно пустая голова, моя фантазия куда-то пропала, я взял паузу в проектах и забросил на неделю сети: Инсту, ФБ, ТикТок. Вообще никаких желаний не было. Но стоило мне спустя неделю случайно сесть на велик друга и полчаса прокатиться, как я почувствовал прилив энергии, креатива, вкуса жизни! Друзья, энергетический обмен, биохимические процессы в организме – это все наука, и природа, все просто! Не зря говорят: в здоровом теле здоровый дух! Занимаемся спортом, гуляем, крутим педали! После этого я срочно уехал жить за город и вот купил велик!

Что для тебя тяжелее всего в этом карантине и почему?

Отсутвие социального общения. Я очень социальный, мне необходимо общество, компании, люди, живое общение, драйв. Там я наполняюсь, собираю идеи, вдохновляюсь, выпендриваюсь, выступаю, отдаю и получаю энергию. Люди! Я скучаю по вам!

Как ты считаешь, что изменится в тебе и в большинстве из нас после окончания карантина?

Конечно, очень многое изменится – от глобальных индустрий до мелкой бытовухи. Однозначно онлайн свое возьмет! Карантин еще больше толкнул нас всех в океан виртуальной жизни. Люди еще сильней разделятся на 2 общие категории: одни – еще больше минимизируют общение с людьми и станут виртуалами, в худшем случае социопатами. Вторые – еще больше будут ценить живое общение и сохранят баланс реальной жизни и вирта.

Так что лайк, репост и пошли все вместе кататься на великах!