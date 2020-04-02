Актер Алексей Комаровский: Очень скоро все будет, как прежде… только без денег на карточках!

Третья неделя карантина – не повод отчаиваться и впадать в уныние. Именно так считает актер сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV Алексей Комаровский.

Вдобавок к своим словам Алексей Комаровский снимает смешные видео для Инстаграм, и призывает подписчиков не переживать, ведь карантин-карантином, а жизнь продолжается!

Алексей, как проходит твой обычный день в карантине?

Мой обычный день на карантине необычен тем, что я необычно много сплю! И это уже порядком надоело! На этой неделе случился перелом в моем сознании. Я признал, что карантин – не повод филонить и уже 5 дней я в турборежиме:

Утром я все также медленно встаю и пью кофе, но потом беру разгон и уже несколько дней пишу презентацию нового ситкома на очень трендовую тему карантина. Надеюсь телеканалам зайдет.

Днем, по дороге в магазин или аптеку, я заглядываю в одно тайное безлюдное место в центре Киева, и на турнике делаю 3 подхода подтягиваний (если что, я откажусь от своих слов).

Актер Алексей Комаровский / пресс-служба

Потом, снова домой – придумывать контент для Инстаграм.

Еще на карантие я немного «Тикток» осваиваю. Также регулярно читаю всемирные новости и новости медиаиндустрии – как ее, бедную, колбасит, и что нас всех ждет. К этому добавим ежедневную уборку в квартире (на нервной почве, видимо, от нечего делать). Так чисто у меня еще не было! Ну и, конечно, кулинарные извращения: я пытался сварить новый суп, остановился на этапе резки овощей. Бросил, пошел в третий раз перебирать вещи. Решил часть вещей выбросить, точнее отдать – есть специальные контейнеры в «Океан Плаза» для малоимущих. До книги еще не добрался – принимаю советы на тему «что почитать на карантине».

В своем Инстаграм ты много шутишь на тему карантина – где берешь идеи для шуток, кто помогает снимать и монтировать видео?

Идеи роликов и вайнов для своего Инстаграм придумываю сам. Просто наблюдаю за трендами в сети и в жизни. Порой, чьи-то идеи подталкивают к оформлению более новых своих, как вот этот вайн, например:

Одну из последних идей вайна позаимствовал и просто снял в своем исполнении, уж очень она крутая!

А эта идея посетила во время похода в маркет, когда я увидел целлофановые перчатки. Обдумал все, пока ходил по отделам. Вернулся в машину, снял минут за 10, смонтировал еще за 30-40 минут. Все. Смотрите!

Снимать помогают друзья, которые любят и умеют это делать. От части это их работа, низкий поклон им! А монтирую я сам на айфоне – там есть классные приложения, ничего сложного.

Почему, на твой взгляд, чувство юмора сегодня – это обязательная составляющая черта характера для каждого?

Чувство юмора – это один из инструментов выживания. Так было всегда – не только сейчас. А еще юмор – это барьер на пути к психическим расстройствам, а значит, это важная составляющая иммунитета организма. Если у вас есть чувство юмора, вероятность быть здоровым выше. Конечно, это не отменяет мойку рук, ног и всего тела. А еще всех правил ЗОЖ и, конечно же, карантина!

Кстати, о полезностях: пока я на карантине, решил поснимать полезный контент – ролики для Инсты про доставку онлайн ВСЕГО: пиццы, лекарств, бытовой химии спортпитания, продуктов, обуви, средств личной гигиены и прочего, обращая внимание на главную особенность – безопасность доставки!

Как не перейти грань в шутках про коронавирус?

Отодвигать эту грань каждый раз на шаг впереди своей гениальности. Это шутка, конечно. Видите ли, грань у всех разная и единственная мера этой грани – это осуждение или поощрение обществом.

Когда боженька раздавал чувство юмора, он еще раздавал Чувство меры и Чувство такта. Может, кого-то обделил, а кому-то – досталось. И главное – там, где есть человек с его мнением или вкусом, всегда будут поклонники и хейтеры. На этом собственно и держится шоу-бизнес, медиа и киноиндустрия, политика, театр, маркетинг, соцсети и другие гуманитарные сферы. Как писал Шекспир: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Я сделаю апгрейд на современный манер: «Лайк или Дизлайк?», «Нра или Ненра? Вот в чем вопрос».

Что лично тебе помогает сохранить позитивный настрой в это непростое время?

Друзья, я просто понимаю, что все это скоро закончится! (надеюсь, до июня). Это первое! А второе – это чувство солидарности, что не ты один в такой сложной ситуации, ведь несколько миллиардов людей, вы только представьте – 2\3 мира в плену. Остановились вечные города: Нью-Йорк, Париж, Лондон – и Киев вместе с ними. Это беспрецедентный факт в современной истории – такая вот всемирная мобилизация. Это такая глобальная борьба, которая однозначно придает сил, терпения и энергии не унывать и все преодолеть.

Уверен, что в Голливуде уже пишется несколько сценариев на эту тему, и уже через год-полтора мы увидим фильм-катастрофу под названием «КоронаВирус: Перезагрузка Земли» или «Пандемия 2020». Откуда я знаю? Так, пффф, мне же главную роль дали в нем!

Актер Алексей Комаровский / пресс-служба

Какие фильмы ты советуешь посмотреть на карантине?

Посоветую то, что на днях посмотрел сам: сразу 2 комедии с чудесной Дженифер Энистон: «Мы – Миллеры» и «Загадочное убийство». Настроение – бомба, пойду еще налью джина с тоником!

Чего тебе больше всего не хватает во время карантина?

Актер Алексей Комаровский / пресс-служба

Общения и путешествий. Я очень социальный! А еще своей любимой работы – съемочного процесса. Я страдаю без этого, но не отчаиваюсь. Очень скоро все будет, как прежде… только без денег на карточках!

Что ты сделаешь в первую очередь после того, как карантин закончится?

Точно не побегу в людные места: кино, ТЦ, ночные клубы. Выжду паузу несколько недель! А еще вычеркну все майские праздники и выходные, и займусь любимой работой. Очень соскучился по ней! Желаю всем чувства юмора, такта и меры! А еще не кашлять, Земляне!