Актер Алексей Комаровский: Очень скоро все будет, как прежде… только без денег на карточках!
Третья неделя карантина – не повод отчаиваться и впадать в уныние. Именно так считает актер сериала «Паника Вова» на канале НЛО TV Алексей Комаровский.
Алексей, как проходит твой обычный день в карантине?
Мой обычный день на карантине необычен тем, что я необычно много сплю! И это уже порядком надоело! На этой неделе случился перелом в моем сознании. Я признал, что карантин – не повод филонить и уже 5 дней я в турборежиме:
Утром я все также медленно встаю и пью кофе, но потом беру разгон и уже несколько дней пишу презентацию нового ситкома на очень трендовую тему карантина. Надеюсь телеканалам зайдет.
Днем, по дороге в магазин или аптеку, я заглядываю в одно тайное безлюдное место в центре Киева, и на турнике делаю 3 подхода подтягиваний (если что, я откажусь от своих слов).
В своем Инстаграм ты много шутишь на тему карантина – где берешь идеи для шуток, кто помогает снимать и монтировать видео?
Идеи роликов и вайнов для своего Инстаграм придумываю сам. Просто наблюдаю за трендами в сети и в жизни. Порой, чьи-то идеи подталкивают к оформлению более новых своих, как вот этот вайн, например:
Одну из последних идей вайна позаимствовал и просто снял в своем исполнении, уж очень она крутая!
А эта идея посетила во время похода в маркет, когда я увидел целлофановые перчатки. Обдумал все, пока ходил по отделам. Вернулся в машину, снял минут за 10, смонтировал еще за 30-40 минут. Все. Смотрите!
Снимать помогают друзья, которые любят и умеют это делать. От части это их работа, низкий поклон им! А монтирую я сам на айфоне – там есть классные приложения, ничего сложного.
Почему, на твой взгляд, чувство юмора сегодня – это обязательная составляющая черта характера для каждого?
Кстати, о полезностях: пока я на карантине, решил поснимать полезный контент – ролики для Инсты про доставку онлайн ВСЕГО: пиццы, лекарств, бытовой химии спортпитания, продуктов, обуви, средств личной гигиены и прочего, обращая внимание на главную особенность – безопасность доставки!
Как не перейти грань в шутках про коронавирус?
Отодвигать эту грань каждый раз на шаг впереди своей гениальности. Это шутка, конечно. Видите ли, грань у всех разная и единственная мера этой грани – это осуждение или поощрение обществом.
Когда боженька раздавал чувство юмора, он еще раздавал Чувство меры и Чувство такта. Может, кого-то обделил, а кому-то – досталось. И главное – там, где есть человек с его мнением или вкусом, всегда будут поклонники и хейтеры. На этом собственно и держится шоу-бизнес, медиа и киноиндустрия, политика, театр, маркетинг, соцсети и другие гуманитарные сферы. Как писал Шекспир: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Я сделаю апгрейд на современный манер: «Лайк или Дизлайк?», «Нра или Ненра? Вот в чем вопрос».
Что лично тебе помогает сохранить позитивный настрой в это непростое время?
Уверен, что в Голливуде уже пишется несколько сценариев на эту тему, и уже через год-полтора мы увидим фильм-катастрофу под названием «КоронаВирус: Перезагрузка Земли» или «Пандемия 2020». Откуда я знаю? Так, пффф, мне же главную роль дали в нем!
Какие фильмы ты советуешь посмотреть на карантине?
Посоветую то, что на днях посмотрел сам: сразу 2 комедии с чудесной Дженифер Энистон: «Мы – Миллеры» и «Загадочное убийство». Настроение – бомба, пойду еще налью джина с тоником!
Чего тебе больше всего не хватает во время карантина?
Что ты сделаешь в первую очередь после того, как карантин закончится?
Точно не побегу в людные места: кино, ТЦ, ночные клубы. Выжду паузу несколько недель! А еще вычеркну все майские праздники и выходные, и займусь любимой работой. Очень соскучился по ней! Желаю всем чувства юмора, такта и меры! А еще не кашлять, Земляне!