Актеры студии Мамахохотала показали, чем занимаются на карантине

Карантин – это не каникулы, и прогулки на свежем воздухе сейчас не лучший вариант для отдыха.

Актеры студии «Мамахохотала» на своей странице в Instagram разместили видео и еще раз напомнили о необходимости оставаться дома и соблюдать все рекомендации Министерства здравоохранения Украины. По словам актеров, дома есть много занятий , которые обычно откладывались на потом, самое время вспомнить про них.

Пересмотрите любимые фильмы, найдите для себя новые любимые фильмы, снимите тревел-шоу в своей квартире и наконец-то разберите фотографии на телефоне» - предлагает Евгений Янович. Также Алексей Рева советует разобрать балкон и проверить точно ли вы не забыли убрать елку после Нового года.

Актеры шоу «Мамахохотала» на НЛО TV рассказали, что они сейчас работают в дистанционном варианте, и пока придумывают себе занятия в домашних условиях.

Евгений Янович

Евгений Янович / пресс-служба

Евгений Янович карантин описывает так: «По факту, карантин в мои школьные годы был легальным способом ничего не делать под предлогом фейковых дистанционных домашних заданий. Спишь, смотришь телевизор и раз в пару дней ведешь с отцом переговоры, кто сегодня пылесосит квартиру».

Сейчас Евгений продолжает работать дома, иногда выходит в прямые эфиры и настоятельно рекомендует сохранять спокойствие, читать, заниматься саморазвитием и развлекаться дома. Проверенный лайфхак от Яновича: «Если накрывает карантинная депрессия – ложитесь спать».

Анна Гресь

Аня Гресь / пресс-служба

Актриса и блогер Анна Гресь призывает не поддаваться панике: «Этот карантин – отличное время для того, чтоб наконец-то выучить иностранный язык, пересмотреть фильмы, которые все так рекомендовали, но не было времени их глянуть, наконец-то нарисовать картину, или пошить купальник, для которого даже куплена машинка, но так и не распакована, потому что всегда были более приоритетные дела (у каждого есть такая своя «машинка»)».

Актриса делится своей фотографией с маленьким сыном Тимофеем и рекомендует остановиться, подумать и провести время со своей семьей.

Олег Маслюк

Олег Маслюк / пресс-служба

Иван Мелашенко

Олег Маслюк не скрывает своих хобби. Актер всегда заявляет, что рыбалка – это одно из главных увлечений его жизни. И карантин совершенно не повод отказываться от любимого дела, главное применить креатив и фантазию.

Иван Мелашенко / пресс-служба

Ирина Хоменко

Иван Мелашенко проводит карантин дома со своей семьей. Актер вместе с детьми совершенствует свои художественные навыки. Так как студия «Мамахохотала» занимается еще и производством мультиков, возможно в дальнейшем мы увидим Ивана не только на сцене и за написанием сценариев, но также и в роли художника новых проектов.

Ирина Хоменко / пресс-служба

Алексей Рева

Ирина Хоменко считает, что карантин – это время, когда нужно наладить отношения с близкими людьми, уделить время учебе и самореализации, всему тому, что всегда откладывается на потом. Ирина же занимается самопознанием, для нее сейчас в прерогативе получение новых знаний и навыков.

Алексей Рева / пресс-служба

Дмитрий Андриенко

Алексей Рева со своим сыном во время карантина чередуют просмотры фильмов, домашний футбол и игру на приставке. По словам Алексея, приставка – это то приобретение, которое в этот карантин пригодилось ему больше всего.

Юрий Громовой

Дмитрий Андриенко – актер и сценарист студии «Мамахохотала» заменяет путешествия фотообоями с изображением моря. Воспоминания с прошлых поездок не дают впадать в уныние и помогают писать новые номера. И пока временно нельзя прогуляться по побережью, о нем можно просто помечтать.

Юрий Громовой / пресс-служба

Алиса Тункевич

Юрий Громовой заявляет, что ему на карантине не скучно. У него накопилось много домашних дел, например, нужно выяснить, кто в семье на машинках катается быстрее. Карантин закончится, а радость от нахождения дома со своей семьей останется надолго.

Алиса Тункевич / пресс-служба

Владимир Кравчук

Алиса Тункевич балует себя вкусными блюдами, а в перерывах успевает учиться новым навыкам. Актер – профессия непредсказуемая, никогда не знаешь, что тебе может понадобиться в следующую минуту. Вот и Алиса решила, что сейчас самое время научиться жонглировать на высшем уровне.

Владимир Кравчук / пресс-служба

Игорь Рева

Владимир Кравчук также рекомендует не терять времени зря, а учиться, учиться и еще раз учиться. Самое время достать когда-то отложенную книгу и провести с ней не один приятный вечер.

Игорь Рева / пресс-служба

Игорь Рева говорит, что он просто стоит и ждет окончание карантина. Помимо этого, он также, как и брат, успевает смотреть фильмы, играть с сыном и не давать приставке пылиться. Но в основном Игорь ждет окончания изоляции, ему уже не терпится приступить к реализации новых проектов.

Напомним,