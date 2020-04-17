Від пацанки до панянки-4: Маша Ефросинина и участницы реалити боролись с насилием в семьях
17 апреля 2020 22:00
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала
«Пацанки» – живой пример того, к чему приводит насилие. На первый взгляд агрессивные, а внутри – обиженные дети. Они пережили психологическую, физическую и даже сексуальную агрессию от близких.
Маша Ефросинина как почетный посол ООН призвала «пацанок» не замалчивать жестокое обращение. Вместе с телеведущей девушки приняли участие в фотосессии для социальной акции по борьбе с домашним насилием. И напомнили всем и себе: #яіндивідуальність #янеріч #янеслуга #янеіграшка.Известная телеведущая «вскрыла» болевые точки участниц реалити. Кто так и не смог совладать с эмоциями – узнаете в понедельник, 20 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале. Если вы переживаете домашнее насилие – звоните на Государственную «горячую» линию – 1547.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Истории «пацанок» меня просто потрясли. Например, Юля Чигринец, которую избивали и приковывали цепями в сарае, – признается телеведущая. – Или Вика Кошутина, которая со школы пристрастилась к алкоголю, наркотикам, а сейчас фактически зарабатывает своим телом, продавая себя в интернете. Причем ужасное обращение с первой девушкой инициировала ее же мать, а вторую родной отец бил до потери сознания. Какими бы выросли эти девочки, воспитывай их другие люди? Меня впечатлило желание «пацанок» разорвать порочный круг насилия в своей жизни и не нести его дальше. Это достойно огромного уважения. Очень захотелось им помочь.
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Так жили наши мамы и бабушки, мы до сих пор содрогаемся от фразы «бьет – значит любит», – говорит звезда. – Каждое упоминание в публичном поле этой темы – шаг в борьбе с насилием. Чем ярче будут призывы, тем больше шансов, что каждая из нас остановится и подумает: «Стоп, а ведь это обо мне. Сегодня босс на работе сделал неоднозначный комплимент. А в автобусе об меня мужик потерся своими гениталиями. Черт! Я же могу вызвать полицию и отстоять свои права в судебном порядке».
Від пацанки до панянки-4: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 20.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,