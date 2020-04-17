Ревизор. Карантин: кто получил табличку от Юлии Панковой в 1 спецвыпуске проекта

17 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Ревизор. Карантин: кто получил табличку от Юлии Панковой в 1 спецвыпуске проекта
Ревизор. Карантин: кто получил табличку от Юлии Панковой в 1 спецвыпуске проекта
пресс-служба Нового канала

На Новом канале состоялась премьера первого спецвыпуска программы «Ревизор. Карантин». Какое из заведений смогло пройти ревизию от Юлии Панковой, а кто не соблюдает санитарные нормы во время пандемии?

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Уже больше месяца из-за эпидемии коронавируса украинцы сидят дома. Но заведения питания, продуктовые магазины и АЗС продолжают свою работу. Правда, им пришлось адаптироваться к новым вызовам, требованиям и нормам Минздрава. Не ухудшился ли при этом сервис заведений, и соблюдают ли их работники санитарно-гигиенические рекомендации – проверила ведущая программы «Ревизор» Юлия Панкова.

Во время карантина безответственность персонала может стоить украинцам здоровья или даже жизни, – рассказывает Юлия Панкова. – Поэтому я буду проверять не только качество продуктов, но и то, соблюдают ли повара санитарно-гигиенических нормы, которых требует период карантина. За три недели мы получили от вас огромное количество просьб ревизовать супермаркеты и заведения, откуда сейчас доставляют готовую еду. Мы с командой «Ревизор. Карантин» проверим их и покажем, где безопасно!

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Кроме привычного анализатора масла, пирометра, термометра ведущая вооружилась новым прибором – люминометром. Он определит степень загрязнения даже чистых, на первый взгляд, поверхностей.

Им я проверю то, к чему мы прикасаемся в супермаркете и на АЗС, – говорит Юля. – Уверена, что после увиденного вы уже не будете сомневаться, надевать ли резиновые перчатки, выходя из дома.

Получив отрицательный результат лабораторных тестов на COVID-19, надев специальные халаты, чепчики, бахилы, перчатки, очки и продезинфицировав камеры, съемочная команда отправились на локации Киева.

«Ревизор» рекомендует: «Сільпо»

Команда «Ревизор. Карантин» заглянула за прилавок и проверила кухню супермаркета одной из крупнейших торговых сетей Украины.

На входе работник «Сільпо» измерял температуру не каждому посетителю, – рассказывает ведущая. – Это необязательно. А также выдавал маски тем, у кого их не нет. Это похвальная инициатива и хотелось бы, чтобы так было в каждом супермаркете, ведь не все люди могут приобрести себе маски. В торговом зале стояло несколько дезинфекторов для рук. Весь персонал магазина был в масках и перчатках. Также они следили за соблюдением дистанции между посетителями. Ведь, по рекомендации Минздрава, дистанция между людьми в 1,5-2 метра является средством предотвращения заражения коронавирусом воздушно-капельным путем. Все фрукты, овощи, крупы, которые до этого продавались «открытыми», были упакованы. Готовые блюда в отделе кулинарии хранятся при необходимой температуре. Я увидела, какими средствами дезинфекции обрабатывают поверхности и ножи.

Здесь сотрудники придерживаются всех требований и норм МОЗ.

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
В «Сильпо» Юля провела эксперимент, чтобы доказать зрителям необходимость надевать перчатки, когда они идут в магазин.

При допустимом показателе в 30 люминометр показал более тысячи единиц на тележках и корзинках, – рассказывает Юля. – Вы только представьте, какая это степень загрязнения! Понимаете, почему так важно надевать резиновые перчатки в магазине? А дома советую все упаковки с товаров утилизировать. В супермаркете я проверила на чистоту незакрытые боксы, в которые кладут уже готовую еду. Люминометр показал 67 единиц. Поэтому рекомендую покупателям просить продавцов класть еду не в верхние боксы. А если готовое блюдо нужно разогреть – советую сделать это дома при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить возможные микробы.

По суммарному результату ревизии команда «Ревизор. Карантин» наградила супермаркет «Сільпо» табличкой «Ревизор Рекомендует».

«Ревизор» не рекомендует: KFC

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Но, к сожалению, не все владельцы понимают серьезность ситуации в стране. Некоторые игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечивать персонал защитой для лица и рук.

Например, директор одного из заведений американской сети KFC, по моему мнению, безответственно относится к безопасности своих клиентов – рассказывает о результатах следующей ревизии Юлия Панкова. – Ведь его повара готовят без масок и перчаток!

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Более того, работник даже не понимал, что контактирует с пищей уже после ее приготовления и термической обработки, и которая затем попадет в организм клиента. После просьбы Юли надеть маску парень сказал, что она ему не нужна, поскольку он не контактирует с людьми!

Первые недели коронавирус не всегда проявляется симптоматически, – говорит ведущая. – Работник может быть больным и передавать вирус. И не догадываться об этом.

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Такая безответственность подвергает клиентов заведения опасности.

На кухне KFC было грязно, – рассказывает ведущая. – Курятина, главный продукт заведения, сохранялась при правильных условиях – была простикерована, завакуумирована и хранилась в холодильной камере. Показатели анализатора масла – в норме. И я впервые увидела, как заведение внедряет требования HACCP. Но из-за несоблюдения поварами санитарно-гигиенических норм во время карантина «Ревизор» не рекомендует украинцам это заведение.

«Ревизор» рекомендует: пиццерия Mаmаmia

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Много украинцев выбрали для себя доставку готовой еды. Но соблюдает ли курьер все правила, везя вам блюдо во время карантина? Команда «Ревизор. Карантин» проверила работу доставки заведения Mаmаmia.

Я заказала пиццу и салат, – рассказывает Юля. – Когда приехал курьер, отметила, что он соблюдал все санитарно-гигиенические нормы. Парень был в маске, перчатках и сохранял дистанцию. Достала заказ из пакета – пицца упакована в картонную коробку, а салат – в бокс. Словом, все безопасно.

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Также Юля проверила кухню заведения и убедилась, что повара тоже соблюдают нормы:

Весь персонал – в масках и перчатках, – рассказывает Юля Новому каналу. – Повара показали дезинфицирующие средства, которыми обрабатывают поверхности. Они знали все правила и нормы карантинных мероприятий. Продукты хранились при правильных условиях, я даже решилась на дегустацию «Ревизор. Карантин» рекомендует украинцам пиццерию Mаmаmia.

Ревизор. Карантин: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2020) / пресс-служба Нового канала
Обо всех нарушениях, которые команда обнаруживает в ходе проверок, она информирует Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Видео ревизий «Сільпо», KFC, Mаmаmia вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Включайте в четверг в 18:00 спецвыпуски «Ревизор. Карантин» на Новом канале, чтобы знать, в каких условиях вам готовят еду во время пандемии коронавируса!

Напомним,

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