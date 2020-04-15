Полезные лайфхаки красоты от Ревизора Юлии Панковой: ТОП-4 утренних ритуала для лица и тела

15 апреля 2020 16:15 Юлия Крутиева
Полезные лайфхаки красоты от Ревизора Юлии Панковой: ТОП-4 утренних ритуала для лица и тела
Ревизор Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Ведущая проекта «Ревизор» поделилась своими ежедневными ритуалами для лица и тела.

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Сегодня на странице Нового канала в Instagram мы проводим день с ведущей Юлией Панковой. Девушка уже рассказала о своих неизменных утренних ритуалах – чашке теплой воды и вкусном завтраке. А еще Юля делится полезными лайфхаками, как в домашних условиях можно ухаживать за кожей лица и тела. Все самое интересное читайте дальше!

Часто нашу кожу сравнивают с листом бумаги, – говорит Юля. – Все, что мы потребляем, проявляется на лице в виде «рисунков» – различных высыпаний и угрей. Поэтому ешьте только полезные продукты и не забывайте о правильном ежедневном уходе за лицом.

Пейте много воды!

Утро ведущей начинается со стакана теплой воды.

Пейте за 30 минут до еды и через 30 минут после нее, – советует Юля. – Расчет: 30 мл на 1 кг вашего веса. После 18-19 часов воду не употребляйте, чтобы утром не было отеков на лице.

Умывайся!

Самая простая гигиеническая процедура – утреннее умывание – имеет чрезвычайно важное значение для поддержания свежести и молодости кожи! Ведущая «Ревизора» на Новом канале Юлия Панкова рекомендует умываться холодной водой.

Ведь ни одно косметическое средство так не улучшит кровообращение, как этот охлаждающий эффект, – говорит Юля. – Только не умывайтесь горячей водой, ведь после нее кожа начнет высыхать, шелушиться и потеряет упругость. И скорее появятся морщины.

Тонизируй и увлажняй

Также Юля рекомендует после гигиенических процедур обязательно тонизировать кожу, а затем увлажнять масками и кремами.

Девочки, не советую вам экспериментировать с собственноручно изготовленной косметикой, – говорит ведущая. – Смешивание ингредиентов в домашних условиях с несоблюдением определенных температурных режимов может негативно повлиять на ваше лицо. Сейчас есть широкий ассортимент косметики на любой вкус и кошелек. Проконсультируйтесь с косметологом и выберите лучшее средство для вашего типа кожи.

Массируй и скрабируй

Чтобы улучшить кровообращение по всему телу, Юля советует утром принимать контрастный душ со скрабом.

Используйте массажную щетку, – говорит девушка. – Сделайте ней легкий массаж и смойте скраб водой. На чистое тело нанесите крем или косметическое масло. После таких ежедневных утренних процедур ваше тело насытится энергией, а кожа будет в тонусе.

Будьте красивыми и здоровыми!

Напомним,  

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