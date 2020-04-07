Свежо и привлекательно: что лучше всего носить женщине дома, и от какой одежды стоит отказаться
Домашняя одежда бывает разной, но не у всех она красивая и новая.
Синтетика не имеет гигроскопичности (это способность материала поглощать и отдавать влагу). В результате в ткани начинает развиваться «новая жизнь», – объяснил Ильяс Сахтара. – Синтетику лучше не покупать и не носить.
Желательно отказаться от вещей с горизонтальной полоской, иначе такая одежда делает визуально шире.
Узор должен быть вертикальным для того, чтобы «разбивать» объем, например, большой живот.
Нижнее белье надевают для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, то есть грудь должна иметь форму, а не висеть под одеждой.
Если хотите оставаться привлекательной для мужа, не носите его спортивные штаны и футболки. Оставайтесь женщиной, а не своим в доску парнем.
Один из вариантов домашней одежды, который предложил Ильяс Сахтара, – это прямое платье из джинсовой ткани. Его можно надевать и дома, и на улицу. Благодаря прямому крою можно скрыть недостатки фигуры. Визуально женщина будет выглядеть стройной.
Мягкая джинсовая ткань не сковывает движения. Светлый оттенок ткани освежает образ, а в целом женщина выглядит модно и стильно даже дома.
Напомним,