Свежо и привлекательно: что лучше всего носить женщине дома, и от какой одежды стоит отказаться

Что лучше всего носить женщине дома, и от какой одежды стоит отказаться

Домашняя одежда бывает разной, но не у всех она красивая и новая.

Ведущий парного мейковер-шоу «Місія: краса» на телеканале «Украина» Ильяс Сахтара предложил такой вариант, который подойдет каждой женщине. Стилист дал несколько советов, какую одежду не следует носить дома.

Синтетика не имеет гигроскопичности (это способность материала поглощать и отдавать влагу). В результате в ткани начинает развиваться «новая жизнь», – объяснил Ильяс Сахтара. – Синтетику лучше не покупать и не носить.

Желательно отказаться от вещей с горизонтальной полоской, иначе такая одежда делает визуально шире.

Узор должен быть вертикальным для того, чтобы «разбивать» объем, например, большой живот.

Если в гардеробе есть вещи, которым уже больше 10 лет, они давно вышли из моды, то не подходят как домашняя одежда. Если перестали носить какие-то вещи на работу, мероприятия или на прогулку с ребенком – это не причина рассматривать их в качестве домашней одежды.

Нижнее белье надевают для того, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, то есть грудь должна иметь форму, а не висеть под одеждой.

Если хотите оставаться привлекательной для мужа, не носите его спортивные штаны и футболки. Оставайтесь женщиной, а не своим в доску парнем.

Откажитесь от вещей, который удешевляют образ: поеденная молью одежда, купленные со скидкой, но нелюбимые вещи, штопаные колготы и выцветшие платья, растянутые свитера и лосины с облезлым рисунком.

Один из вариантов домашней одежды, который предложил Ильяс Сахтара, – это прямое платье из джинсовой ткани. Его можно надевать и дома, и на улицу. Благодаря прямому крою можно скрыть недостатки фигуры. Визуально женщина будет выглядеть стройной.

Мягкая джинсовая ткань не сковывает движения. Светлый оттенок ткани освежает образ, а в целом женщина выглядит модно и стильно даже дома.

Напомним,