Лишний вес – не помеха: ТОП-7 советов стилиста для женщин с пышными формами

24 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Лишний вес – не помеха: ТОП-7 советов стилиста для женщин с пышными формами
Лишний вес – не помеха: ТОП-7 советов стилиста для женщин с пышными формами
pixabay.com

10 марта в 11:20 на канале «Украина» стартует третий сезон мейковер-шоу «Місія: краса».

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Ведущий проекта «Місія: краса», стилист Ильяс Сахтара, поделился советами, которые разнообразят гардероб обладательниц пышных форм.

1. Забудь о темных цветах

Когда женщина набирает лишний вес, то начинает отдавать предпочтение темным цветам и носить балахоны Не стоит так поступать. Нужно, наоборот, носить приталенные и яркие вещи.

2. Включи женственность

Этой весной пора забыть про то, что ты сильная и все можешь. Наша сила в слабости! Поэтому долой футболки и джинсы! Платье включает женственность.

3. Примерь oversize

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Если женщина не уверена в своей красоте, то боится, что на нее обратят внимание. Поэтому прячется, надевая неприметную одежду. Трапециевидное платье oversize может носить любая женщина. Оно помогает выглядеть стройнее и добавляет образу женственности, потому что это платье.

4. Обязательно приобрети комбинезон

Например, темно-синего цвета с поясом и коротким рукавом-регланом белого цвета. Такой фасон помогает визуально удлинить ноги и спрятать бедра. Мало кто знает, что в таком крое есть секрет: рукав-реглан помогает расширить плечевой пояс. Это меняет наше восприятие бедер. А длинный пояс помогает удлинит фигуру. 

5. Выгляди шикарно и на работе, и во время торжества

Платье с трапециевидной юбкой подойдет и худеньким женщинам, и тем, у кого появился лишний вес. Потому что если у женщины мальчишеская фигура, то такой фасон визуально увеличивает объем бедер. Если же бедра слишком широкие, то платье их скрывает. Это классическая форма платья, его трапециевидная юбка уменьшает бедра. А V-образный вырез – уже must have, который всегда помогает удлинить шею. 

6. Выбери ассиметричную юбку

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Она подчеркивает талию, скрывает объем бедер и визуально делает стройным силуэт. Косая линия на юбке, которая делает неровным низ, помогает удлинить фигуру.

7. Не забывай о главном секрете!

Во время работы в шоу заметил, что многих женщин объединяет одна общая черта – закомплексованность и сплошная неуверенность в себе. Начинайте думать о себе хорошо. Если женщина себя недооценивает, другие люди тоже не будут ее ценить.

Напомним, 

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