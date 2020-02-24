Лишний вес – не помеха: ТОП-7 советов стилиста для женщин с пышными формами
10 марта в 11:20 на канале «Украина» стартует третий сезон мейковер-шоу «Місія: краса».
1. Забудь о темных цветах
Когда женщина набирает лишний вес, то начинает отдавать предпочтение темным цветам и носить балахоны Не стоит так поступать. Нужно, наоборот, носить приталенные и яркие вещи.
2. Включи женственность
Этой весной пора забыть про то, что ты сильная и все можешь. Наша сила в слабости! Поэтому долой футболки и джинсы! Платье включает женственность.
3. Примерь oversize
4. Обязательно приобрети комбинезон
Например, темно-синего цвета с поясом и коротким рукавом-регланом белого цвета. Такой фасон помогает визуально удлинить ноги и спрятать бедра. Мало кто знает, что в таком крое есть секрет: рукав-реглан помогает расширить плечевой пояс. Это меняет наше восприятие бедер. А длинный пояс помогает удлинит фигуру.
5. Выгляди шикарно и на работе, и во время торжества
Платье с трапециевидной юбкой подойдет и худеньким женщинам, и тем, у кого появился лишний вес. Потому что если у женщины мальчишеская фигура, то такой фасон визуально увеличивает объем бедер. Если же бедра слишком широкие, то платье их скрывает. Это классическая форма платья, его трапециевидная юбка уменьшает бедра. А V-образный вырез – уже must have, который всегда помогает удлинить шею.
6. Выбери ассиметричную юбку
7. Не забывай о главном секрете!
Во время работы в шоу заметил, что многих женщин объединяет одна общая черта – закомплексованность и сплошная неуверенность в себе. Начинайте думать о себе хорошо. Если женщина себя недооценивает, другие люди тоже не будут ее ценить.
Напомним,