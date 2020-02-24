ТОП-5 самых модных и нужных бьюти-штучек 2020 года

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Сыровотка

Эксперты программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» рассказали о ТОП-5 самых модных и нужных бьюти-штучек этого года, которыми пользуются современные модники, а также посоветовали одну палетку, которая может заменить целую косметичку.

Ранее увлажняли и насыщали кожу различными кремами, а перед нанесением макияжа использовали специальную базу, теперь же это все модно делать с помощью сыворотки. По консистенции они реже, поэтому их молекула глубже проникает в кожу. Это способствует качественному нанесению макияжа. Цена сыворотки для лица стартует от двухсот гривен. Ее надо подбирать под тип кожи и проблемы, которую хотите решить.

Сыворотки предназначены для того, чтобы более глубоко насытить кожу питательными веществами, витаминами, минералами, незаменимыми аминокислотами, – рассказала дерматолог Марина Гаранина. – Они предназначены и для осветления кожи, и для более глубокого увлажнения, и для уплотнения кожи.

Консилер

Но хорошая сыворотка не должна содержать кислоты. После нее можно наносить тональную основу или пудру. Но перед этим визажист-стилист Ната Нисс советует подкрасить зону вокруг глаз вторым модным девайсом этого года –. Консилер – это средство для маскировки недостатков. Раньше это делали консилером бежевых или желтых оттенков, да еще и плотных текстур. Сейчас же визажисты считают, что лучше перекрывают синяки гелевые консилеры лососевых оттенков.

Цвета: розовый, персиковый или лососевый. Именно они максимально красиво освежат зону вокруг глаз, придадут выразительность взгляду, – комментирует визажист. – Следует наносить легко, пальчиком, упиваясь в зону вокруг глаз, они выглядят очень натурально.

Румяна

Не обойтись в этом году без, которыми можно завершить почти весь макияж. Теперь глаза, скулы и губы красят тоже румянами! Этот тренд к нам пришел от кореянок. Так можно сэкономить до трехсот гривен, не покупая отдельно тени, помаду и румяна. Но в этом году уже не в моде коричневые, бордовые и красные оттенки.

Максимально освежат оттенки коралловый, персиковый с намеком на розовый,

Тушь

– советует визажист-стилист Ната Нисс.

Какой тушью теперь красят все звездные визажисты и как сделать свои губки объемными без инъекций? Четвертая бьюти-штучка, которой пользуется вся звездная богема – коричневая тушь. По словам стилистов, они имеют более натуральный, родственный к лицу цвет и создадут очень нежный и мягкий макияж.

Карандаш

Стрелки тоже лучше рисовать не черным, а коричневым карандашом. Такой выбор идеально подойдет блондинкам, русыми, а брюнеткам просто надо красить дважды – насыщеннее. Ну и завершает список необходимой косметики этого года маска для губ. Маска для губ стоит до двухсот гривен. Она увлажняет и даже визуально увеличивает губы. Наносят ее на ночь, но ходить можно весь день.

Эта текстура достаточно уникальна тем, что она не расплывается – очень стойкая. Маска держится лучше любого блеска, поэтому смело можете ее использовать, как альтернативу любого косметического средства для губ,

– поделилась визажист.

Напомним,