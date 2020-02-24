Від пацанки до панянки-4: модель-трансгендер поделится с ученицами женскими премудростями

Участница «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе научит учениц Школы леди депиляции.

Согласитесь, участницы «Від пацанки до панянки-4» (Новый канал) в первом эпизоде реалити женственностью не отличались. Их слова, походка и даже жесты мало напоминают поведение леди. А некоторых из-за внешности вовсе легко спутать с парнями.

На второй неделе проекта преподаватели Школы леди решили начать учить участниц женским хитростям. А для этого пригласили в гости участницу второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе.

Участница «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе / пресс-служба Нового канала

Ученицам Школы леди устроили день красоты с масками и патчами. К обучению будущие леди отнеслись скептически. Ведь их педагог оказалась трансгендером.

Нам важно было продемонстрировать девочкам, что женственными не рождаются, – говорит второй заместитель директора Екатерина Виноградова. – Если сильно захотеть, то этому можно научиться. Софи – яркий тому пример.

Участница «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала

Участницам Софи подарила уходовую косметику, триммер для носа, полоски для депиляции и менструальную чашу. Все это «пацанки» тут же начали испытывать на себе.

Как она вообще может разбираться в женской физиологии? – удивляется Вика #Боксерша Алехина. – Она же родилась мальчиком!

Но настоящий ужас у учениц вызвали даже не восковые полоски, а... каблуки! Софи Беридзе выдала девушкам бежевые «лодочки». Что из этого получилось – смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,