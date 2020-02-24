Від пацанки до панянки-4: модель-трансгендер поделится с ученицами женскими премудростями
Участница «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе научит учениц Школы леди депиляции.
На второй неделе проекта преподаватели Школы леди решили начать учить участниц женским хитростям. А для этого пригласили в гости участницу второго сезона «Топ-модели по-украински» Софи Беридзе.
Нам важно было продемонстрировать девочкам, что женственными не рождаются, – говорит второй заместитель директора Екатерина Виноградова. – Если сильно захотеть, то этому можно научиться. Софи – яркий тому пример.
Как она вообще может разбираться в женской физиологии? – удивляется Вика #Боксерша Алехина. – Она же родилась мальчиком!
Но настоящий ужас у учениц вызвали даже не восковые полоски, а... каблуки! Софи Беридзе выдала девушкам бежевые «лодочки». Что из этого получилось – смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,