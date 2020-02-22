У певца MELOVIN появился сын: «Мой маленький принц!»

22 февраля 2020 20:05 Юлия Крутиева
У певца MELOVIN появился сын: «Мой маленький принц!»
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Сегодня, 22 февраля, в жизни украинского исполнителя произошло очень важное событие.

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Об этом певец MELOVIN рассказал в Инстаграм своей многотысячной армии фанатов. Оказалось, что сегодня артист стал отцом, правда, пока только крестным.

Сегодня 22 февраля 2020 год! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядышком!

MELOVIN с крестником / кадр из видео
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Свой пост Мэл сопроводил трогательным видео, где он идет в такт звону колоколов, неся на руках малыша. В кадре певец появляется сначала очень серьезным, но потом расплывается в улыбке, и поворачивая к себе крестника, нежно целует его. 

Напомним,

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