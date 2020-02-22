У певца MELOVIN появился сын: «Мой маленький принц!»
22 февраля 2020 20:05
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official
Сегодня, 22 февраля, в жизни украинского исполнителя произошло очень важное событие.
MELOVIN рассказал в Инстаграм своей многотысячной армии фанатов. Оказалось, что сегодня артист стал отцом, правда, пока только крестным.
Сегодня 22 февраля 2020 год! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядышком!
MELOVIN с крестником / кадр из видео
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Напомним,