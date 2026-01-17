Смак дитинства 1 сезон 10 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 10 випуску шоу Смак дитинства: рецептом своїх улюблених страв із Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським поділиться співак MELOVIN разом із мамою Валентиною. MELOVIN провів своє дитинство в сонячній Одесі, тож його улюбленими стравами були биточки з ікри мойви та тюльки, салат із запечених баклажанів і особлива мамина піца на пісочному тісті. Сьогодні на кухні шоу мама Валентина поділиться секретом своєї кулінарної майстерності, а MELOVIN розповість про буремне дитинство біля моря. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 10 випуск від 07.12.2025.
