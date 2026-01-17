Смак дитинства 1 сезон 10 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн

17 січня 2026 13:19 Юлія Туренко
Смак дитинства 1 сезон 10 випуск від 07.12.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 10 випуск онлайн від 07.12.2025
instagram.com/stbua

07.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 10 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 10 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 07.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 10 випуску шоу Смак дитинства: рецептом своїх улюблених страв із Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським поділиться співак MELOVIN разом із мамою Валентиною. MELOVIN провів своє дитинство в сонячній Одесі, тож його улюбленими стравами були биточки з ікри мойви та тюльки, салат із запечених баклажанів і особлива мамина піца на пісочному тісті. Сьогодні на кухні шоу мама Валентина поділиться секретом своєї кулінарної майстерності, а MELOVIN розповість про буремне дитинство біля моря. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 10 випуск від 07.12.2025.

10 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

