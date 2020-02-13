Эффективный способ похудения без диет: секрет раскрыт!

13 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Эффективный способ похудения без диет: секрет раскрыт!
Эффективный способ похудения без диет: секрет раскрыт!
pixabay.com

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Диетологи утверждают: вода с лимоном - отличный и эффективный способ похудения, который не только ускоряет метаболизм, но и в целом обогащает организм полезными веществами. 

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Польза для организма:

 

  • снижение аппетит;
  • ускорение обменных процессов;
  • улучшение работы органов ЖКТ;
  • восстановление кислотно-щелочного баланса;
  • очистительные свойства;
  • нормализация уровня сахара в крови;
  • тонизирование и укрепление иммунитет;
  • активизация процессов жиросжигания; 

Кому не рекомендовано: 

  • Люди, c высокой кислотностью желудочного сока и гастритом; 
  • Люди, у которых проблемы с почками
  • Аллергикам

Правила потребления:

  • Вода должна быть комнатной температуры. 
  • Начинать режим следует с одного стакана в день, затем выпивать по 2-3 (перед завтраком, обедом и ужином)

Рецепт: 

 

На 1 стакан воды возьмите 1-2 ч. ложки лимонного сока. Измельчите половинку лимона утром и употребляйте в течение дня. Также можно запарить кипятком две дольки лимона со шкуркой и дать настояться до комфортной температуры.

Напомним, 

 

 

 

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