Эффективный способ похудения без диет: секрет раскрыт!
Давно мечтаете о заветных 90-60-90?
Диетологи утверждают: вода с лимоном - отличный и эффективный способ похудения, который не только ускоряет метаболизм, но и в целом обогащает организм полезными веществами.
- снижение аппетит;
- ускорение обменных процессов;
- улучшение работы органов ЖКТ;
- восстановление кислотно-щелочного баланса;
- очистительные свойства;
- нормализация уровня сахара в крови;
- тонизирование и укрепление иммунитет;
- активизация процессов жиросжигания;
Кому не рекомендовано:
- Люди, c высокой кислотностью желудочного сока и гастритом;
- Люди, у которых проблемы с почками
- Аллергикам
Правила потребления:
- Вода должна быть комнатной температуры.
- Начинать режим следует с одного стакана в день, затем выпивать по 2-3 (перед завтраком, обедом и ужином)
Рецепт:
На 1 стакан воды возьмите 1-2 ч. ложки лимонного сока. Измельчите половинку лимона утром и употребляйте в течение дня. Также можно запарить кипятком две дольки лимона со шкуркой и дать настояться до комфортной температуры.
Напомним,