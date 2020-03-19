ТОП-5 вещей женского гардероба, которые отталкивают мужчин

19 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
ТОП-5 вещей женского гардероба, которые отталкивают мужчин
ТОП-5 вещей женского гардероба, которые отталкивают мужчин
pixabay.com

Длинные кудри, красная помада, блузка с пикантным вырезом и короткая юбка. Цель всех этих женских штучек – понравиться мужчине.

Читайте такжеЕвровидение-2021: кто представит Украину в следующем году
Но есть вещи, которые, наоборот, их только раздражают. В программе «Ранок з Україною» рассказали, какие элементы гардероба бесят мужчин

На пятом месте – объемные и широкие брюки-шаровары. Мужчинам они напоминают мешок, под которым не видно фигуры. Психолог Елена Рыхальская утверждает, что причина этого – большое сходство с мужскими казацкими шароварами. Поэтому внимание фокусируется на других женщинах.

Не видно красивых ног женщины, других частей тела, которые скрыты в эти шаровары. А мужчинам хочется на них смотреть. Это женщины любят ушами, а мужчины – глазами.

Читайте такжеПравила и альтернативы приветствий во время эпидемии коронавируса
Четвертое место. Если вы любительница объемного низа, имидж-консультант советует заменить такие штаны на более сексуальный вариант – брюки-карго. Они в основном силуэтные и присобранные на косточках.

Та же ситуация с платьями. Мужчины считают, что массивные и объемные варианты просто свисают на фигуре и создают дисгармонию. Елена Рыхальская говорит: мужчинам подсознательно кажется, что женщина беременна.

ТОП-5 вещей женского гардероба, которые отталкивают мужчин / pixabay.com

В таких случаях лучше выбирать платья более ровного кроя.

Объемное платье мы спокойно можем заменить на такое, которое не облегает силуэт, а имеет, например, 3-4 сантиметра пространства между телом и самой тканью, некий люфт, – рассказывает имидж-консультант Анастасия Латышева. – То есть это обычный ровный крой.

Читайте такжеКонфеты из гречки от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Третье, чего не любят мужчины – это большие сумки. Такой аксессуар, по их мнению, нивелирует женственность силуэта. Но не стоит сразу отказываться от объемных и таких удобных сумок – эту модную головоломку можно решить.

Мы можем совместить две сумки. То есть это может быть одна формата А4 и другая маленькая, в которую поместятся кошелек, ключи. Можно выбрать две сумки одинаковых оттенков или цветов-компаньонов.

На втором месте, как ни странно, оказались каблуки. А именно высоченный каблук с массивной подошвой. Это все из-за ассоциации с древнейшей профессией, объясняет психолог.

По сути, туфли стриптизерши, я их так обозначу, это кастрирующая женщина – есть такое понятие в психоанализе – от которой нужно бежать, – говорит Рыхальская. – Ничего хорошего с ней не будет.

И на первом месте – леопардовый принт. Мужчины считают, что он не современный. Психолог добавляет, что леопардовые вещи выбирают женщины, агрессивные или в поиске мужчины, или если они его уже заметили и пытаются завоевать. Хотя животный принт сейчас в моде, лучше обратить внимание на другой дизайн, например, зебру или жираф.

Напомним,

Облако тегов

стиль мода наряды Стиль и красота мода и стиль одежда

Материалы по теме

ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
Lifestyle

ТОП-3 универсальные прически, которые подойдут всем
Все, что вам следует знать о туши для ресниц
Lifestyle

Все, что вам следует знать о туши для ресниц
Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
Lifestyle

Срочно в гардероб: какие туфли выбрать на весну 2020
Ведущий канала Украина Олег Панюта: Семья – это тихая гавань
Интервью

Ведущий канала Украина Олег Панюта: Семья – это тихая гаваньЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK