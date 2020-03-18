Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Шоколад, орехи, мед, яйца, макароны, кофе и даже грецкие орехи – эти продукты привычные для каждого из нас, но оказывается – они не полезны, по крайней мере если верить диетам из Интернета.
Сейчас диеты в моде, и тысячи украинцев отказываются от потребления хлеба, меда и орехов и даже не пьют кофе. Потому что считают эти продукты вредными для здоровья: яйца – это холестерин, хлеб – это лишние углеводы, шоколад – избыток сахара, а кофе плохо влияет на нервную систему... И ошибаются, уверяют диетологи.
Ржаной хлеб, бездрожжевой, цельнозерновой – очень полезный, – комментирует диетолог Яна Кравченко. – Потому что он содержит витамины группы Б, он содержит полезную клетчатку, а также это высокобелковый продукт.
Он содержит хлорогеновую кислоту, которая помогает нам в профилактике болезни Альцгеймера, она стимулирует деятельность нашего мозга.
Яйца – как куриные, так и гусиные или страусиные – также полезны. Даже с холестерином.
1-2 яйца в день, если вы мужчина, а если вы женщина и ведете более спокойный образ жизни – 1 яйцо. Это очень полезно для строительства наших мембран.
Не стоит также отказываться от макарон. Но вместо обычных стоит покупать пасту из твердых сортов пшеницы и во время приготовление не разваривать ее, а делать, как говорят шеф-повара «аль денте» – чтобы она была немного недоваренной. А горстка орехов насытит ваш организм полезными жирами на целый день!
Напомним,