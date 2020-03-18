Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

18 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
pixabay.com

Шоколад, орехи, мед, яйца, макароны, кофе и даже грецкие орехи – эти продукты привычные для каждого из нас, но оказывается – они не полезны, по крайней мере если верить диетам из Интернета.

Читайте такжеМаша Ефросинина об удивительной силе шестого чувства: У меня там мальчик
В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, нужно ли исключать эти продукты из рациона и действительно ли то, чем питались украинцы веками, вредно для организма. 

Сейчас диеты в моде, и тысячи украинцев отказываются от потребления хлеба, меда и орехов и даже не пьют кофе. Потому что считают эти продукты вредными для здоровья: яйца – это холестерин, хлеб – это лишние углеводы, шоколад – избыток сахара, а кофе плохо влияет на нервную систему... И ошибаются, уверяют диетологи.

Ржаной хлеб, бездрожжевой, цельнозерновой – очень полезный, – комментирует диетолог Яна Кравченко. – Потому что он содержит витамины группы Б, он содержит полезную клетчатку, а также это высокобелковый продукт.

Ржаной хлеб / pixabay.com
Главное, знать меру и не переедать. А кофе – вообще очень полезный, говорит диетолог. Но этого напитка стоит употреблять не более двух чашек в день:

Он содержит хлорогеновую кислоту, которая помогает нам в профилактике болезни Альцгеймера, она стимулирует деятельность нашего мозга.

Яйца – как куриные, так и гусиные или страусиные – также полезны. Даже с холестерином.

1-2 яйца в день, если вы мужчина, а если вы женщина и ведете более спокойный образ жизни – 1 яйцо. Это очень полезно для строительства наших мембран.

Читайте такжеАлла Костромичева не может долететь в Украину, а жить – негде: Заберите нас отсюда!
Также полезно ежедневно потреблять шоколад, но не молочный, который действительно содержит много сахара, а настоящий – черный. Этот продукт дает силы. Много не нужно – не более пятидесяти граммов в день.

Не стоит также отказываться от макарон. Но вместо обычных стоит покупать пасту из твердых сортов пшеницы и во время приготовление не разваривать ее, а делать, как говорят шеф-повара «аль денте» – чтобы она была немного недоваренной. А горстка орехов насытит ваш организм полезными жирами на целый день!

Напомним, 

Облако тегов

диета кофе еда шоколад макароны здоровая еда здоровое питание полезное питание орехи диеты правильное питание пп хлеб

Материалы по теме

Укрепляем иммунитет: 4 главных секрета
ЗОЖ

Укрепляем иммунитет: 4 главных секрета
Польза витамина С, суточная норма и основные источники аскорбиновой кислоты
ЗОЖ

Польза витамина С, суточная норма и основные источники аскорбиновой кислоты
Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Легкое и вкусное ризотто с белыми грибами от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело
Lifestyle

Готовимся к лету: ТОП-5 советов, как усовершенствовать свое тело

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK