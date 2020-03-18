Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Шоколад, орехи, мед, яйца, макароны, кофе и даже грецкие орехи – эти продукты привычные для каждого из нас, но оказывается – они не полезны, по крайней мере если верить диетам из Интернета.

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, нужно ли исключать эти продукты из рациона и действительно ли то, чем питались украинцы веками, вредно для организма.

Сейчас диеты в моде, и тысячи украинцев отказываются от потребления хлеба, меда и орехов и даже не пьют кофе. Потому что считают эти продукты вредными для здоровья: яйца – это холестерин, хлеб – это лишние углеводы, шоколад – избыток сахара, а кофе плохо влияет на нервную систему... И ошибаются, уверяют диетологи.

Ржаной хлеб, бездрожжевой, цельнозерновой – очень полезный, – комментирует диетолог Яна Кравченко. – Потому что он содержит витамины группы Б, он содержит полезную клетчатку, а также это высокобелковый продукт.

Ржаной хлеб / pixabay.com

Главное, знать меру и не переедать. А кофе – вообще очень полезный, говорит диетолог. Но этого напитка стоит употреблять не более двух чашек в день:

Он содержит хлорогеновую кислоту, которая помогает нам в профилактике болезни Альцгеймера, она стимулирует деятельность нашего мозга.

Яйца – как куриные, так и гусиные или страусиные – также полезны. Даже с холестерином.

1-2 яйца в день, если вы мужчина, а если вы женщина и ведете более спокойный образ жизни – 1 яйцо. Это очень полезно для строительства наших мембран.

Также полезно ежедневно потреблять шоколад, но не молочный, который действительно содержит много сахара, а настоящий – черный. Этот продукт дает силы. Много не нужно – не более пятидесяти граммов в день.

Не стоит также отказываться от макарон. Но вместо обычных стоит покупать пасту из твердых сортов пшеницы и во время приготовление не разваривать ее, а делать, как говорят шеф-повара «аль денте» – чтобы она была немного недоваренной. А горстка орехов насытит ваш организм полезными жирами на целый день!

Напомним,