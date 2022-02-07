Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова

7 февраля 2022 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
pixabay.com

Как испечь вкусный хлеб без химических добавок. Душистый домашний хлеб по рецепту Алекса Якутова получится невероятно вкусным!

Читайте такжеПюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Мы едим хлеб почти каждый день. И чаще всего покупаем его в магазине. Но вы не знаете точно, что еще, кроме муки, дрожжей и яиц туда добавляют. Чтобы быть максимально уверенным в качестве продукта, который едите, лучше готовить его самостоятельно. И да, для того чтобы печь хлеб, не нужна навороченная хлебопечка или специальные знания. Достаточно воспользоваться рецептом кулинарного гуру Нового канала, Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Мука манитоба или мука высшего сорта – 1 кг
  • Дрожжи – 150 г
  • Молоко – 150 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло сливочное – 200 г
  • Сахар – 350 г
  • Соль морская – 10 г

Способ приготовления:

  1. Для начала подготавливаем опару – хлебную закваску. Для этого 200 г муки, дрожжи и теплое молоко соединяем, размешиваем и оставляем минимум на 20 минут, чтобы опара поднялась.
  2. Далее соединяем яйца и сахар. Добавляем муку и опару, замешиваем тесто.
  3. Постепенно добавляем в тесто топленое сливочное масло. В самом конце вмешиваем соль.
  4. Ставим тесто в теплое место без сквозняков.
  5. По мере роста теста проводим четыре обминки. Примерно каждые 30 минут.
  6. После формируем буханки такой формы, как вам нравится.
  7. Сформированные буханки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и даем немного подняться. После чего смазываем сверху смесью из яиц и молока. Можно также посыпать хлеб кунжутом.
  8. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 10 минут. После чего уменьшаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 10 минут. Температура теста внутри должна быть 95 градусов.
  9. Готовность хлеба проверяем, проткнув его зубочисткой. Если тесто осталось на зубочистке, буханки можно еще оставить в духовке. Если не прилипает, готовьтесь лакомиться своим домашним хлебом! Приятного аппетита!

Какими советами Шеф Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите весной в реалити «На ножах» на Новом канале. 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал рецепты рецепты звезд На ножах простые рецепты выпечка еда и рецепты хлеб Алекс Якутов домашний хлеб

Материалы по теме

Как продлить жизнь продуктам: крупы, мясо, зелень, молочные продукты – секреты шеф-поваров
Полезные советы

Как продлить жизнь продуктам: крупы, мясо, зелень, молочные продукты – секреты шеф-поваров
Богдан Шелудяк отказался от участия в "Холостячке", так как его не заинтересовала главная героиня
Новости

Богдан Шелудяк отказался от участия в "Холостячке", так как его не заинтересовала главная героиня
Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса ЯкутоваЭксклюзив
МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 3 выпуске от 05.02.2022
Новости

МастерШеф. Битва сезонов: кто покинул шоу в 3 выпуске от 05.02.2022

Популярное на сайте

Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн

Популярное видео

Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK