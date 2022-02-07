Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
7 февраля 2022 20:40
Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
pixabay.com
Как испечь вкусный хлеб без химических добавок. Душистый домашний хлеб по рецепту Алекса Якутова получится невероятно вкусным!
«На ножах» Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Мука манитоба или мука высшего сорта – 1 кг
- Дрожжи – 150 г
- Молоко – 150 г
- Яйца – 4 шт.
- Масло сливочное – 200 г
- Сахар – 350 г
- Соль морская – 10 г
Способ приготовления:
- Для начала подготавливаем опару – хлебную закваску. Для этого 200 г муки, дрожжи и теплое молоко соединяем, размешиваем и оставляем минимум на 20 минут, чтобы опара поднялась.
- Далее соединяем яйца и сахар. Добавляем муку и опару, замешиваем тесто.
- Постепенно добавляем в тесто топленое сливочное масло. В самом конце вмешиваем соль.
- Ставим тесто в теплое место без сквозняков.
- По мере роста теста проводим четыре обминки. Примерно каждые 30 минут.
- После формируем буханки такой формы, как вам нравится.
- Сформированные буханки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и даем немного подняться. После чего смазываем сверху смесью из яиц и молока. Можно также посыпать хлеб кунжутом.
- Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 10 минут. После чего уменьшаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 10 минут. Температура теста внутри должна быть 95 градусов.
- Готовность хлеба проверяем, проткнув его зубочисткой. Если тесто осталось на зубочистке, буханки можно еще оставить в духовке. Если не прилипает, готовьтесь лакомиться своим домашним хлебом! Приятного аппетита!
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