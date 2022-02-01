Питаетесь два раза в день? Это опасно

Питаетесь два раза в день? Это опасно

Двухразовое питание сегодня превратилось в модный тренд здорового образ жизни.

Однако врачи подчеркивают: новая схема питания, предусматривающая фактический отказ от ужина , вредит нашему организму.

Когда вы питаетесь всего два раза в день и относительно большими порциями, организм вынужден длительное время голодать, обходиться исключительно своей энергией.

Во время приема пищи, который приходится на 10-11 часов утра и 5-6 часов вечера, происходит всплеск биохимических реакций.

Интервальное голодание и двухразовый прием пищи вредят организму, мешают нормальной работе органов ЖКТ. Кроме того, такое питание вредит обменным процессам, потому что организму всегда то не хватает пищи, то ее слишком много за один раз,

— отмечает диетолог Александр Бегунов.

Он также напоминает, что во время питания с большими интервалами во время поступления пищи в организм резко возрастает уровень кортизола, это вредит людям, у которых есть проблемы с надпочечниками. А скачок уровня сахара может приблизить вас к инсулинорезистентности, предшественнику сахарного диабета.

Напомним,