Питаетесь два раза в день? Это опасно
Двухразовое питание сегодня превратилось в модный тренд здорового образ жизни.
Когда вы питаетесь всего два раза в день и относительно большими порциями, организм вынужден длительное время голодать, обходиться исключительно своей энергией.
Во время приема пищи, который приходится на 10-11 часов утра и 5-6 часов вечера, происходит всплеск биохимических реакций.
Интервальное голодание и двухразовый прием пищи вредят организму, мешают нормальной работе органов ЖКТ. Кроме того, такое питание вредит обменным процессам, потому что организму всегда то не хватает пищи, то ее слишком много за один раз,— отмечает диетолог Александр Бегунов.
Напомним,