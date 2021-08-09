Здоровый эгоизм: как научиться думать о себе

9 августа 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Здоровый эгоизм: как научиться думать о себе
Здоровый эгоизм: как научиться думать о себе
pixabay.com

Кандидат психологических наук Светлана Арефния дала несколько советов людям, которые хотят начать заботиться о себе.

Если беспокоишься о себе, ты эгоист?

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Это стереотипное утверждение мешает многим из нас понять, что никто не может быть ответственным за счастье, эмоции и здоровье отдельно взятого человека, кроме него самого.

Забота о себе — не привилегия, а наша обязанность.  

Советы от эксперта 

1. Здоровый эгоизм — это удовлетворение своих нужд в первую очередь. Отказывая себе в чем-то, вы обеспечиваете себе негативные переживания.

2. Любить себя нормально, беспокоиться о своем комфорте — необходимо. Помните, что человек должен обеспечивать себе психологический, эмоциональный, физический комфорт.

3. Если вы оказываетесь в ситуации, где нужно сделать выбор в свою пользу, делайте это, не сомневаясь. 

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4. Осознайте наличие своих жизненных ценностей. Проанализируйте свои цели и шаги, которые важно предпринять для их достижения. Следуйте плану четко и уверенно.

5. Пытаясь нравиться всем, мы теряем свою индивидуальность. Вы должны быть способны в любой момент предпринять шаг, который может вызвать чье-то негодование, если вам этот шаг необходим для достижения своей цели.

Напомним, 

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