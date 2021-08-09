Здоровый эгоизм: как научиться думать о себе
Кандидат психологических наук Светлана Арефния дала несколько советов людям, которые хотят начать заботиться о себе.
Если беспокоишься о себе, ты эгоист?
Забота о себе — не привилегия, а наша обязанность.
Советы от эксперта
1. Здоровый эгоизм — это удовлетворение своих нужд в первую очередь. Отказывая себе в чем-то, вы обеспечиваете себе негативные переживания.
2. Любить себя нормально, беспокоиться о своем комфорте — необходимо. Помните, что человек должен обеспечивать себе психологический, эмоциональный, физический комфорт.
3. Если вы оказываетесь в ситуации, где нужно сделать выбор в свою пользу, делайте это, не сомневаясь.
5. Пытаясь нравиться всем, мы теряем свою индивидуальность. Вы должны быть способны в любой момент предпринять шаг, который может вызвать чье-то негодование, если вам этот шаг необходим для достижения своей цели.
Напомним,