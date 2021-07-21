Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога

21 июля 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога
Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога
pixabay.com

Психолог и коуч Елена Адамова дала советы, как вести себя, когда ваш мужчина смотрит на других женщин, и как переключить его внимание на себя.

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В рубрике «Жить легко с Адамовой» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Елена Адамова поделилась действенными советами, что делать, если ваш любимый засматривается на других женщин.

Если мужчина перестал смотреть на других – это очень опасный знак, ведь для мужчин обращать внимание на противоположный пол – нормально. Другой вопрос – что он с этим делает. Просто смотреть, фиксировать внимание на других женщинах, после чего переводить взгляд на вас – это хорошо и означает, что ваш мужчина физиологически и психологически здоров. Но важный вопрос – смотрит ли он на вас с таким же интересом, – комментирует психолог.

Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога / pixabay.com

Эксперт отмечает, если такие моменты вызывают у вас ревность – работайте над собой, ведь это сигнал того, что вы имеете заниженную самооценку, недополучаете от мужа внимания и любви, а возможно, у вас проблемы в интимной жизни.

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Прежде всего вам надо:

♦ заняться собой. Посмотрите на свое отражение в зеркале – нравитесь ли вы себе? Пойдите на массаж, маникюр и педикюр, займитесь своим здоровьем, выполняйте физические упражнения.

♦ уважать себя как женщину. Обратите внимание на то, достаточно ли вы женственная? Достаточно ли комфортно вы чувствуете себя в этом состоянии? Поработайте над своим гардеробом, сделайте его таким, чтобы вам самой хотелось как можно чаще смотреть на себя.

♦ научиться легкости. Она зависит от того, как вы говорите. Да, мужчина любит глазами, но это одна минута, а дальше хочется слушать женщину, которая находится рядом.

Вместо того, чтобы ломать себе голову вопросом: «Почему мужчина смотрит на других?», подумайте, что следует сделать, чтобы он смотрел на вас. Ваш главный враг – не те женщины, а именно вы! Секрет в том, чтобы полюбить себя и свое тело, тогда и мужчине будет интересно за вами наблюдать, – советует психолог.

Напомним,

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