Выгорание или дорога не туда: как различить и что делать – советы психолога

Выгорание или дорога не туда: как различить и что делать – советы психолога

Как понять – у вас выгорание или вы действительно занимаетесь «не своим» делом, и что делать в обоих случаях.

Психолог Елена Адамова в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» отмечает: если к ней попадает запрос о выгорании и смене работы, всегда советует людям выполнить упражнение под названием «поза бревна».

Три дня лежать в постели: только пижама, еда и фильмы. Никаких контактов в соцсетях и работы с телефона или компьютера. Ленитесь и отдыхайте. Помните, лень – ресурсное состояние психики, когда она стучится к вашему телу с просьбой отдохнуть, – комментирует коуч.

Психолог Елена Адамова / pixabay.com

Уже через три дня вам станет понятно, что происходит: вы просто устали и после отдыха готовы вернуться к делам, или же действительно выгорели и пришло время перемен.

Если вы хотите вернуться к активной жизни, но идти не в том направлении, что был до предложенного упражнения, следует констатировать факт – пора что-то менять. Следует определить, от чего вам хочется убежать: от работы или отношений, – отметила психолог.

Эксперт отмечает – распознать, что именно с вами происходит – легко. Ведь если вы вернулись к привычной жизни и дальше чувствуете дискомфорт, следует не медлить – меняйте свой путь. Ведь жизнь одна и не стоит ее тратить на дела, которые не приносят удовольствия.

Напомним,