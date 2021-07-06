Курортный роман – "за" и "против": советы психолога и сексолога

Курортный роман – "за" и "против": советы психолога и сексолога

Лето – это не только пора отпусков, но и время курортных романов. Многие хотят иметь опыт отношений без обязательств, и при этом не задумываются о последствиях таких взаимоотношений.

Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы» , которое осенью покажет Новый канал, Наталья Ежова расставила все точки над «і» в этом извечном вопросе.

В любом случае последствия курортного романа будут. Вопрос только – положительного или отрицательного характера, – говорит Наталья. – Основное правило: «договаривайтесь на берегу» и выясняйте факты. Прежде всего, ответьте себе, готовы ли вы вступить в такие отношения. Будьте честными и высказывайте партнеру свои желания. Как психолог я собрала несколько аргументов «за» и «против» курортного романа. Делать выводы только вам.

Психолог Наталья Ежова / пресс-служба Нового канала

Преимущества

1. Курортный роман быстро начинается и быстро заканчивается. Все зависит от того, какова продолжительность вашего отпуска. Встретились, влюбились и разошлись.

2. При таких взаимоотношениях выделяются гормоны радости, любви, счастья. Это окрыляет.

3. Включается интерес к жизни, своему телу, одежде, к окружению и тому, что вообще происходит вокруг. Это все вызывает эмоции, питающие личность.

Недостатки

1. Одному из партнеров может быть больно, если заранее не проговорить все условия и правила этих отношений. Кто-то из «курортной пары» может ожидать продолжения и страдать. Чувство «неразделенной любви» все-таки существует.

2. Не стоит лечить курортными романами боль от предыдущих отношений, это не решит проблему, а лишь «выключит» ее на определенный период времени. На время отпуска вы переключаетесь на другую волну, а потом все равно возвращаетесь в свою привычную жизнь, где не все может быть гладко. Мало того – курортный роман может еще больше навредить.

3. Такой роман может снизить самооценку. Один из партнеров, вероятно, будет трактовать это так: «Он/она захотел со мной побыть всего неделю, и больше не хочет». В таком случае забывается момент, что причина лишь в обстоятельствах.

А уже этой осенью Новый канал покажет третий сезон реалити «Эксы». Там Наталья Ежова вместе с соведущим Александром Педаном раскроют больше тем о романтических отношениях и найдут вместе с участниками решения важных проблем. Не пропустите горячую премьеру!

Напомним,