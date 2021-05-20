Эксы 3 сезон: Новый канал раскрыл секреты нового сезона проекта

20 мая 2021 23:30 Юлия Туренко
Эксы 3 сезон: Новый канал раскрыл секреты нового сезона проекта
Эксы 3 сезон
пресс-служба Нового канала

Новый канал приступил к съемкам 3 сезона реалити Эксы.

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Быть вместе или разойтись навсегда – главный вопрос участников реалити «Эксы». Каким будет новый сезон, как прошел первый съемочный день и какие сюрпризы ждут зрителей – раскрываем секреты проекта.

Заключенные в отношениях

Два сезона зрители с восхищением наблюдали за отношениями эксов и их правилами жизни. И вот проект возвращается! Стартовали съемки третьего сезона реалити «Эксы», которое Новый канал покажет осенью. Кстати, он станет самым масштабным, поскольку будет состоять не из девяти (как раньше), а из 15-ти эпизодов.

Тематика нового сезона «Эксов» – страхи. Рабочее название: «Страхи ваших отношений», – рассказывает руководитель проекта Светлана Ковда. – Все испытания построены так, что эксы будут вынуждены преодолевать свои страхи. Наши участники пришли на проект с совершенно разными проблемами. Но их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или раздельно. В этих колебаниях они очень искренни. Им действительно важно раз и навсегда сделать выбор.

Чтобы показать парам нынешнее состояние их отношений, команда проекта придумала неординарный ход.

Съемки начались в особой локации – в тюрьме. Таким образом мы показываем парам метафору их отношений: они заковали себя, но из заключения необходимо выйти в любом случае, вместе или раздельно, – рассказывает директор творческой студии StarLight Production, которая создает «Эксов», Анна Калина. – Мы поможем участникам понять, на что они готовы ради партнера и отношений, а на что не готовы.

Страсти на старте

За приключениями эксов будет пристально наблюдать бессменный ведущий Александр Педан. Уже во время первой встречи с парами он понял, что сезон будет горячим. Сначала увидел ссоры и поцелуи в тюрьме, а затем – драку во время первой вечеринки.

После встречи с парами могу сказать, что от них можно ожидать чего угодно. Очень эмоциональные, разные, яркие! – делится ведущий Нового канала. – Но, к сожалению, у них много проблем в отношениях. Я уверен, что каждая семейная пара или просто влюбленные найдут для себя полезные примеры и инструменты решения подобных проблем при просмотре сезона.

Помогать парам разобраться в их отношениях будет соведущая Александра Педана, психолог и сексолог Наталья Ежова. Она отмечает, что основная цель проекта – не помирить эксов, а помочь им понять, чего они хотят на самом деле.

Я не стану палачом, который приказывает участникам быть вместе. Я буду мягким психологом, который дает максимальное количество поддержки и тепла, чтобы они чувствовали безопасность и могли раскрыться, – делится соведущая. – Очень надеюсь, что пары покажут свои темные скрытые стороны после экстремальных и стрессовых испытаний, которые мы им готовим. Жду, что они начнут лучше понимать себя и своих партнеров.

Ждите третий сезон реалити «Эксы» на Новом канале уже этой осенью!

Напомним, 

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