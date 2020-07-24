Финалист Эксов женился спустя 8 месяцев после знакомства: Встречался с одной – создал семью с другой

24 июля 2020 00:45 Юлия Крутиева
Финалист Эксов женился спустя 8 месяцев после знакомства: Встречался с одной – создал семью с другой
Финалист Эксов Влад Заболотный с женой
пресс-служба

Влад Заболотный повел в ЗАГС девушку спустя восемь месяцев со дня знакомства.

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Пара Влада и Кати во втором сезоне реалити «Эксы» (Новый канал) была одной из самых харизматичных. Ребята дошли до финала, и, казалось, их ждет прекрасное будущее и свадьба.

Но «Эксы» стали эксами – пара распалась после четырех лет отношений. Влад недолго горевал и ходил в холостяках. На днях он женился на девушке, которую знает меньше года.

Финалист проекта Эксы Влад Заболотный женился / пресс-служба Нового канала

С супругой мы познакомились в ночном клубе. Хотя видел я ее и раньше, – рассказал Новому каналу Влад. – Первый раз заметил Наташу, когда та вышла из одного заведения. Она увидела толпу людей, которые хотели со мной сфотографироваться. Решила тоже подойти, я на нее засмотрелся, но, как и всех, не подпустил. Позже мы увиделись в ночном клубе, и я решил заговорить с ней. Она сразу же зацепила меня красивыми волосами, доброй улыбкой, умением создать спокойную, приятную атмосферу, шармом и легкостью в общении. Сделал предложение на карантине. Во время изоляции она начала открываться совсем по-другому и переживала, что меня это отпугнет, но я только больше влюблялся.

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Свадьба была скромной: без пышной церемонии и толпы гостей. Молодожены расписались в ЗАГСе, устроили фотосессию и отправились на романтический ужин в ресторан.

Свадьба Влада Заболотного / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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