Финалист Эксов женился спустя 8 месяцев после знакомства: Встречался с одной – создал семью с другой
Влад Заболотный повел в ЗАГС девушку спустя восемь месяцев со дня знакомства.
Но «Эксы» стали эксами – пара распалась после четырех лет отношений. Влад недолго горевал и ходил в холостяках. На днях он женился на девушке, которую знает меньше года.
С супругой мы познакомились в ночном клубе. Хотя видел я ее и раньше, – рассказал Новому каналу Влад. – Первый раз заметил Наташу, когда та вышла из одного заведения. Она увидела толпу людей, которые хотели со мной сфотографироваться. Решила тоже подойти, я на нее засмотрелся, но, как и всех, не подпустил. Позже мы увиделись в ночном клубе, и я решил заговорить с ней. Она сразу же зацепила меня красивыми волосами, доброй улыбкой, умением создать спокойную, приятную атмосферу, шармом и легкостью в общении. Сделал предложение на карантине. Во время изоляции она начала открываться совсем по-другому и переживала, что меня это отпугнет, но я только больше влюблялся.
Напомним,