Леся Никитюк, путешествуя на Le Маршрутке, обнаружила в Карпатах новый "водопад"
Ведущая Нового канала Леся Никитюк собирала бытовые отходы в горах.
Ведущая решила показать хороший пример другим. Ведь сколько бы Новый канал вместе с Леди Ле не агитировали отдыхать в Украине, впечатление портят бытовые отходы в самых неожиданных местах.
Карпаты – красивый живописный край, и все его очень любят, – рассказывает ведущая. – Но одна из больших проблем – то, что там много мусорят. Туристы оставляют мусор после себя, где попало. Выбрасывают его из окон машин на обочины. Люди не ценят такое прекрасное место и просто уничтожают природу. Вместе с Богданом Богдановичем мы остановились возле красивого склона вдоль дороги, а там был «водопад» из мусора. Мы не могли на это спокойно смотреть и решили собрать его, чтобы хоть как-то очистить территорию. Увезли на маршрутке, сколько могли. Люди, давайте ценить природу и не оставлять после себя туристические «сюрпризы».
Напомним,