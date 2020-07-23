Леся Никитюк, путешествуя на Le Маршрутке, обнаружила в Карпатах новый "водопад"

23 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
Леся Никитюк, путешествуя на Le Маршрутке, обнаружила в Карпатах новый
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба

Ведущая Нового канала Леся Никитюк собирала бытовые отходы в горах.

Читайте такжеОбещаю стать лучшей женой и мамой: Анна Седокова получила предложение руки и сердца от Яниса Тимма
Наверное, каждый хоть однажды спрашивал себя: «Кто те люди, которые выбрасывают мусор в красивых местах?» Этим вопросом задалась и Леся Никитюк, путешествуя по Украине на своей «Le Маршрутке».

Ведущая решила показать хороший пример другим. Ведь сколько бы Новый канал вместе с Леди Ле не агитировали отдыхать в Украине, впечатление портят бытовые отходы в самых неожиданных местах.

Леся Никитюк, путешествуя на Le Маршрутке, обнаружила в Карпатах новый "водопад" / пресс-служба

Карпаты – красивый живописный край, и все его очень любят, – рассказывает ведущая. – Но одна из больших проблем – то, что там много мусорят. Туристы оставляют мусор после себя, где попало. Выбрасывают его из окон машин на обочины. Люди не ценят такое прекрасное место и просто уничтожают природу. Вместе с Богданом Богдановичем мы остановились возле красивого склона вдоль дороги, а там был «водопад» из мусора. Мы не могли на это спокойно смотреть и решили собрать его, чтобы хоть как-то очистить территорию. Увезли на маршрутке, сколько могли. Люди, давайте ценить природу и не оставлять после себя туристические «сюрпризы».

Читайте такжеМодель-трансгендер из Топ-модель по-украински раскрыла правду о своих операциях на пути к женскому телу
Эпизод войдет в выпуск «Le Маршрутки» во время премьеры этой осенью на Новом канале. Так ведущая хочет показать масштабы проблемы. Ведь если каждый будет выбрасывать даже по маленькой бумажке, в конечном итоге наша страна превратится в сплошную свалку.

Леся Никитюк собирала мусор в Карпатах / пресс-служба

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Леся Никитюк новости Карпаты путешествия телешоу путешествие Le маршрутка Le Маршрутка 2 сезон

Материалы по теме

Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции
Новости

Павел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции
Не было права на ошибку: Оля Цибульская рассказала, как с помощью одного фото стала известной
Новости

Не было права на ошибку: Оля Цибульская рассказала, как с помощью одного фото стала известной
ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
ЗОЖ

ТОП-4 повседневные привычки, которые улучшат ваше психологическое здоровье
Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
Еда и рецепты

Панкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво

Популярное на сайте

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK