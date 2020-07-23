Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой
23 июля 2020 13:40
Юлия Крутиева
Актриса Александра Ребенок
instagram.com/sasharebenok
С карантина многие знаменитости выходят, будучи беременными. И Александра Ребенок в их числе.
Всю свою вторую беременность актриса популярных сериалов "Швабра"
и "Содержанки" Александра Ребенок тщательно скрывала. Никто из поклонников и не догадывался об интересном положении звезды.
Конечно же, этому поспособствовал карантин и ограничения передвижения в общественных местах. Теперь же Александра решила рассказать об этом публично.
Александра Ребенок украсила обложку одного российского глянца, где предстала с огромным беременным животиком. В интервью "ОK!" 40-летняя актриса рассказала, что уже в августе месяце на свет появится ее второй ребенок.
Александра Ребенок беременна / instagram.com/sasharebenok
Сейчас в семье Александры и ее супруга, актера Алексея Верткова, подрастает сын Иван. В начале июля мальчику исполнилось три годика. Выходила замуж актриса в январе 2017 года, будучи беременной первенцем.
Александра Ребенок с мужем и сыном / instagram.com/sasharebenok
Напомним,