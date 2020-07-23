Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой

С карантина многие знаменитости выходят, будучи беременными. И Александра Ребенок в их числе.

Всю свою вторую беременность актриса популярных сериалов "Швабра" и "Содержанки" Александра Ребенок тщательно скрывала. Никто из поклонников и не догадывался об интересном положении звезды.

Конечно же, этому поспособствовал карантин и ограничения передвижения в общественных местах. Теперь же Александра решила рассказать об этом публично.

Александра Ребенок украсила обложку одного российского глянца, где предстала с огромным беременным животиком. В интервью "ОK!" 40-летняя актриса рассказала, что уже в августе месяце на свет появится ее второй ребенок.

Александра Ребенок беременна / instagram.com/sasharebenok

Сейчас в семье Александры и ее супруга, актера Алексея Верткова, подрастает сын Иван. В начале июля мальчику исполнилось три годика. Выходила замуж актриса в январе 2017 года, будучи беременной первенцем.

Александра Ребенок с мужем и сыном / instagram.com/sasharebenok

Напомним,