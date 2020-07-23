Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой

23 июля 2020 13:40 Юлия Крутиева
Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой
Актриса Александра Ребенок
instagram.com/sasharebenok

С карантина многие знаменитости выходят, будучи беременными. И Александра Ребенок в их числе.

Читайте такжеТаисия Повалий выступила на Славянском базаре несмотря на невыносимую боль
Всю свою вторую беременность актриса популярных сериалов "Швабра" и "Содержанки" Александра Ребенок тщательно скрывала. Никто из поклонников и не догадывался об интересном положении звезды.

Конечно же, этому поспособствовал карантин и ограничения передвижения в общественных местах. Теперь же Александра решила рассказать об этом публично.

Читайте такжеПавел Зибров устроил шоу прямо на железнодорожной станции
Александра Ребенок украсила обложку одного российского глянца, где предстала с огромным беременным животиком. В интервью "ОK!" 40-летняя актриса рассказала, что уже в августе месяце на свет появится ее второй ребенок.

Александра Ребенок беременна / instagram.com/sasharebenok

Сейчас в семье Александры и ее супруга, актера Алексея Верткова, подрастает сын Иван. В начале июля мальчику исполнилось три годика. Выходила замуж актриса в январе 2017 года, будучи беременной первенцем.

Александра Ребенок с мужем и сыном / instagram.com/sasharebenok

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд беременность социальные сети новости беременные звезды Швабра Александра Ребенок обложка глянца

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: участница проекта за полгода набрала 20 кг
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница проекта за полгода набрала 20 кг
Звана вечеря: мухоморы, испорченные продукты и ужин по-королевски за 9 копеек
Анонсы на ТВ

Звана вечеря: мухоморы, испорченные продукты и ужин по-королевски за 9 копеек
Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой
Новости

Звезда сериалов Содержанки и Швабра Александра Ребенок во второй раз станет мамой
Актеры сериала СидОренко - СидорЕнко нашли младшего брата в Babyphotostars
Новости

Актеры сериала СидОренко - СидорЕнко нашли младшего брата в Babyphotostars

Популярное на сайте

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 21 выпуск онлайн (эфир от 18.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK